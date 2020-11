Seite 2 ► Seite 1 von 3

Münster (ots) - Business-Cases für Plattformökonomie oftmals nichtvorhanden/ungenutzte Potenziale im Firmenkundengeschäft/Führungskräfte undMitarbeitende zu wenig in Transformationsprozesse eingebundenAngesichts der weitreichenden Restriktionen durch COVID-19 ist derDigitalisierungsdruck auf die Bankindustrie in den letzten Monaten erheblichgewachsen. Wie die Beraterinnen und Berater von zeb im Rahmen ihrer aktuellenStudie Digital Pulse Check 4.0 feststellten, sehen 75 Prozent der befragtenBankerinnen und Banker in dieser Entwicklung einen bleibenden Effekt, der einendeutlich erweiterten Handlungsbedarf im Bereich der digitalen Transformation zurFolge haben wird. Zwei Drittel der befragten Institute gaben zudem an, ihrGeschäftsmodell bis zum Jahr 2023 über digitale Ökosysteme erweitern zu wollen,wenn auch zunächst nur mit reinen Finanzprodukten und oftmals ohne klareBusiness-Cases. Dabei profitieren Privatkunden aktuell am stärksten von denDigitalisierungsanstrengungen der Banken. Sie können bereits heute eine Vielzahlvon Standardprodukten online abschließen. Im Firmenkundengeschäft ergibt sichein anderes Bild. Die Untersuchung zeigt, dass sich viele Institute hier erst amAnfang der digitalen Transformation sehen; es mangelt an einem ausreichendendigitalen Angebot bei Finanzprodukten und Dienstleistungen.Dies sind ausgewählte Ergebnisse der neu durchgeführten DigitalisierungsstudieDigital Pulse Check 4.0 von zeb. Die Strategie- und Managementberatung mit Fokusauf die europäische Finanzbranche hatte im Spätsommer zum vierten Maluntersucht, wie es um die Digitalisierung des Bankensektors bestellt ist, unddafür insgesamt 159 Teilnehmende von europäischen Banken insbesondere aus derDACH-Region und dem Segment der Regionalbanken befragt. Die Studie zeigt nebenStatus und erzieltem Fortschritt in der Digitalisierung Chancen und Potenzialeauf, die Banken für ihre digitale Transformation nutzen können.Sven Krämer, zeb-Partner, sagt dazu: "Die Digitalisierung bleibt für Banken inEuropa ein herausforderndes Thema. Die Vorstände strecken - bildlich gesehen -ihre Köpfe in den Himmel der digitalen Visionen, während diejenigen, die sierealisieren müssen, oft mit den Füßen in der Umsetzung stecken bleiben. Einestärkere Priorisierung und Fokussierung sind erforderlich, um die digitaleTransformation erfolgreich zu gestalten."Transformationskosten sind aktuell beherrschbarIm Detail belegt die zeb-Studie, dass die Digitalisierung in den Köpfen der