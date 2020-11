Bei AIXTRON knallen heute die Sektkorken. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund fünf Prozent im Gewinn. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Bisher lag dieses Top bei 11,36 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Da dieser Indikator bei 10,36 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

Fazit: AIXTRON kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.