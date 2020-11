Börse Hannover: Nachhaltiger GCX markiert neues Allzeithoch

Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Der Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover hat gestern die Marke von 3.600 Punkten überschritten und damit ein neues Allzeithoch erreicht. Seit Jahresanfang hat der Index mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit damit rund 12 Prozent zugelegt und den allgemeinen Kurseinbruch aus der Coronakrise deutlich hinter sich gelassen. Europäische Leitindizes wie der DAX30 und der EuroStoxx 50 konnten bisher noch nicht ihre absoluten Hochs aus dem Februar erreichen.Seit Auflage im Jahr 2007 konnte der GCX einen Wertzuwachs von rund 260 Prozent verzeichnen (Wertentwicklung zum 25.11.2020). Das auf den Index investierte Volumen liegt derzeit bei mehr als 900 Mio. Euro.Im Fokus des GCX, der 50 internationale Aktien besonders nachhaltig handelnder Unternehmen umfasst, stehen sieben globale Herausforderungen: Klimawandel, Trinkwasserversorgung, nachhaltige Waldwirtschaft, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung, Armutsbekämpfung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen. Die GCX-Unternehmen tragen aktiv zur Bewältigung dieser Herausforderungen bei."An der positiven Entwicklung des GCX in diesem Krisenjahr sehen wir so deutlich wie nie zuvor die Vereinbarkeit von Rendite und nachhaltigem Engagement. Selbst der Corona-bedingte Markteinbruch konnte schnell wieder aufgeholt werden. Investoren erkennen immer mehr: Der reine Wachstums- und Profitgedanke reicht bei Unternehmen heute nicht aus, um langfristig erfolgreich am Markt zu bestehen", sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.