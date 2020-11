Köln (ots) -



- Kostengünstiger Einstieg in die Allradklasse: M-Sport Ford präsentiert

weltweit erstes Wettbewerbsfahrzeug für die neue Rally3-Kategorie des

Motorsport-Weltverbands FIA

- Rund 160 kW (218 PS), Allradantrieb und sequenzielles Getriebe: Ford Fiesta

Rally3 komplettiert rasante Rallye-Familie auf Basis des in Köln-Niehl

produzierten Kleinwagens

- Finales Erprobungsprogramm ist in vollem Gange, Homologation erfolgt

voraussichtlich am 1. März 2021



M-Sport Polen präsentiert mit dem Ford Fiesta Rally3 das weltweit erste

Wettbewerbsfahrzeug, das gemäß des neuen Rally3-Reglements des

Motorsport-Weltverbands FIA (Fédération Internationale de l'Automobile)

konzipiert wurde. Der gut 160 kW (218 PS) und 400 Newtonmeter starke Allradler

tritt mit einem Kampfgewicht von 1.210 Kilogramm an und markiert den Beginn

einer neuen Ära. Er komplettiert die rasante Rallye-Familie auf Basis des in

Köln-Niehl produzierten Kleinwagens und ist bei regionalen, nationalen sowie

internationalen Motorsportveranstaltungen startberechtigt. Den Fiesta Rally3

treibt ein 1,5 Liter großer EcoBoost-Dreizylinder an, wie er auch im Fiesta ST

zum Einsatz kommt. Für die Entwicklung zeichnet die polnische Dependance von

M-Sport in Krakau verantwortlich.







Wettbewerbskategorien der neuen FIA Rallye-Pyramide das passende Sportgerät

anbietet. Die sogenannte "Leiter der Möglichkeiten" von M-Sport Ford eröffnet

dem Rallye-Nachwuchs die Chance, sein Können in unterschiedlichen Klassen mit

absolut konkurrenzfähigen Fahrzeugen unter Beweis zu stellen. Größte

Gemeinsamkeit dieser Autos: Sie basieren allesamt auf dem Ford Fiesta -

angefangen bei der Rally5- bis hin zur Top-Kategorie Rally1. Letztere bleibt den

rund 380 PS starken Turbo-Allradlern vorbehalten, die als World Rally Cars im

Rahmen der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zum Einsatz kommen. Die neu

geschaffene Rally3-Kategorie bietet ambitionierten Motorsportlern eine

verhältnismäßig kostengünstige Gelegenheit, Wettbewerbserfahrungen am Steuer

eines allradgetriebenen Rallye-Fahrzeugs zu sammeln. Für sie schreibt das

Reglement ein Leistungsgewicht von mindestens 5,6 Kilogramm pro PS vor.



Sequenzielles Getriebe, einstellbare Stoßdämpfer und Allradantrieb



Der Ford Fiesta Rally3 eignet sich perfekt für aufstrebende Talente, die auf

ihrer Karriereleiter die nächste Stufe erklimmen wollen. Er verfügt über

Allradantrieb sowie ein sequenzielles Fünfganggetriebe, beschleunigt in gut fünf

Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von

185 km/h. Das Fahrwerk lässt sich mithilfe der dreifach einstellbaren



