Black Friday oder Grüner Freitag? Gemäß Ford-Umfrage voten Online-Shopper für umweltfreundliche Lieferungen (FOTO)

- Eine aktuelle Ford-Umfrage hat ergeben, dass die meisten Online-Shopper in

Deutschland und Großbritannien es vorziehen würden, mit elektrifizierten

Fahrzeugen beliefert zu werden - etliche Befragte würden dafür sogar höhere

Kosten in Kauf nehmen

- Fast die Hälfte der Befragten in Großbritannien und mehr als ein Drittel der

Studienteilnehmer in Deutschland würden etwas länger auf eine Lieferung mit

elektrifizierten Fahrzeugen warten

- Der preisgekrönte Ford Transit Custom Plug-in-Hybrid war Pionier in diesem

Geschäftsfeld. Ford kündigte in diesem Monat den voll-elektrischen E-Transit

Gemäß einer im Auftrag von Ford realisierten Umfrage würden die meisten

Online-Shopper in Deutschland (54 Prozent) und Großbritannien (58 Prozent) eine

Belieferung mit elektrifizierten Fahrzeugen bevorzugen. Die Zahl der Personen,

die für energie-effizientere Lieferungen auch mehr bezahlen würden, war hingegen

vergleichsweise gering - lag aber immer noch bei 28 Prozent in Großbritannien

und bei 21 Prozent in Deutschland. Überraschender ist vielleicht, dass 49

Prozent der Befragten in Großbritannien und 38 Prozent in Deutschland eigenen

Angaben zufolge bereit wären, etwas länger auf umweltfreundlichere Lieferungen

worden. Ziel der Ford-Umfrage war es, ein besseres Verständnis davon zu

bekommen, wie potenzielle Verbraucher über die zunehmende Elektrifizierung der

Nutzfahrzeuge denken.



Black Friday 2020 könnte das bislang größte Shopping-Event seiner Art werden



Angesichts der Corona-Maßnahmen wird erwartet, dass der bevorstehende Black

Friday (27. November 2020) das bislang größte Shopping-Event seiner Art werden

wird(2). Dies dürfte rund um den Globus zu einem deutlichen Anstieg vor allem

des innerstädtischen Verteiler- und Lieferverkehrs führen, da die im Internet

bestellten Waren bis an die Haustür der Kunden gebracht werden.



Auf Europas Straßen(3) sind derzeit insgesamt mehr als 32 Millionen Transporter

unterwegs. Ford hat bereits damit begonnen, elektrifizierte Versionen seiner

meistverkauften Nutzfahrzeuge in Europa einzuführen. Bereits im Handel

erhältlich ist beispielsweise der Ford Transit Custom Plug-in-Hybrid (PHEV). Das

im 1-Tonnen-Nutzlastbereich angesiedelte Fahrzeug kombiniert einen effizienten

1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor mit einem Unterflur-Akku*. Die lokal

emissionsfreie Reichweite im rein batterie-elektrischen Fahrmodus beträgt mehr

als 50 Kilometer, die Gesamtreichweite liegt bei rund 500 Kilometern -

unterstützt durch eine innovative Geofencing-Technologie, die in urbanen

Umweltzonen automatisch auf E-Antrieb umstellt. Anwender können auch ihre Seite 2 ► Seite 1 von 2



