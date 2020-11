REWE Abholservice macht Lebensmitteleinkauf vor Weihnachten schnell und kontaktreduziert

Köln (ots) - Kunden können Einkäufe bequem online bestellen und einfach im Markt

abholen - Bundesweit schon weit mehr als 1.000 Stationen



In wenigen Wochen wird Weihnachten und Silvester gefeiert. Traditionell eine

Zeit, in der der Lebensmitteleinzelhandel enormen Kundenandrang verzeichnet.

Angesichts der erforderlichen Zutritts-, Abstands- und Hygieneregeln infolge der

Covid-19-Pandemie kann der Lebensmitteleinkauf zu einer besonderen

Herausforderung für Verbraucher werden. Mit dem Abholservice hat REWE einen

Service in den vergangenen Monaten stark ausgebaut, der Kontakte reduziert,

Kundenströme entzerrt und den Einkauf stressfrei macht.



"In Corona-Zeiten ist es wichtiger denn je, Kunden eine Option zu bieten, mit

wenig Kontakt zu anderen schnell einzukaufen", sagt Peter Maly, als

Bereichsvorstand der REWE Group für die rund 3.600 REWE-Märkte in Deutschland

verantwortlich. "Mit bundesweit mehr als 1.000 REWE Abholstationen hat nahezu

jeder Bundesbürger eine in der Nähe. Wir bieten damit ein dichtes Netz an

Standorten, das in der Branche einzigartig ist. Ungeachtet dessen appelliere ich

an unsere gemeinsame Verantwortung, das Mögliche zu tun, um das Einkaufen für

die Festtage für alle entspannt und risikolos zu gestalten. Daher ist es ratsam,

Besorgungen von haltbaren Lebensmitteln vorzuziehen. So können die Regeln zur

Eindämmung der Corona-Pandemie eingehalten und die Nahversorgung ungefährdet

aufrechterhalten werden."







Digitalisierungsstrategie von REWE. Von der profitieren REWE-Kunden durch

vielfältige Angebote auch im Markt: SCO-Kassen, an denen der Kunde selbstständig

seinen Einkauf bezahlen kann, Smart Shopping per "Scan & Go", REWE App, REWE

Servicepoint, elektronische Preisetiketten und Kunden-WLAN.



Mit dem REWE Abholservice können Lebensmittel aus dem regulären Sortiment des

ausgewählten Supermarktes im REWE Onlineshop bestellt und vor Ort an einer

separaten Station abgeholt werden - und zwar dann, wenn es dem Kunden in den

persönlichen Zeitplan passt. Außerdem bietet der Service Vorteile für

diejenigen, die ebenso Personen in Quarantäne oder Angehörige einer

Corona-Risikogruppe mit Produkten versorgen möchten. So können die

Produktwünsche der verschiedenen Haushalte entweder in einer Bestellung

gebündelt oder die Online-Einkäufe für eine gemeinsame Abholzeit terminiert

werden - die separaten Kassenbons erleichtern dann die Abrechnung.



Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Wer es besonders eilig hat, für den

steht die Bestellung am gleichen Tag zur Verfügung. So können bereits drei

Stunden nach Bestelleingang die Einkäufe mitgenommen werden. Praktische

Zeitfenster für die Abholung und ein übersichtlicher Abholbereich mit separaten

Parkplätzen gehören zum Service. Ein Mitarbeiter übergibt dem Kunden den

Einkauf, der direkt an einer Abholservice-Kasse bezahlt werden kann. Die

Zahlungsmethoden sind die gleichen wie im Markt: bar sowie via EC- oder

Kreditkarte. Auch Payback-Punkte können gesammelt und Bargeld abgehoben werden.

So fällt das Anstehen an der Kasse weg und der Einkauf kann minutenschnell - zum

Beispiel auf dem Nachhauseweg - erledigt werden. Vom Parkplatz über die Abholung

des bestellten Einkaufs im Markt, der Bezahlung bis hin zum Einladen der

Einkäufe vergehen im Schnitt nur rund 5 Minuten. Schneller geht ein vollwertiger

Wocheneinkauf in Zeiten der Pandemie kaum.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 24,5 Mrd. Euro (2019), mehr als 148.000 Mitarbeitern und

über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen

im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder

durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und

Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das

Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 62 Milliarden Euro. Die 1927

gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 363.000 Beschäftigten in 24

europäischen Ländern präsent.



