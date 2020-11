Hamburg (ots) - Die von Greenpeace Energy ab dem Jahreswechsel neu angebotenenÖkogasprodukte tragen das Gütesiegel "Grünes Gas-Label". Verliehen wurde dasQualitäts-Zertifikat vom unabhängigen Verein Grüner Strom Label e.V. in Bonn,der die Zertifizierung heute offiziell bestätigte. "Die Auszeichnung bestärktuns darin, mit einem innovativen und nachhaltigen Angebot fossiles Erdgas bis2027 komplett verzichtbar zu machen", sagt Nils Müller, Vorstand bei GreenpeaceEnergy. Die Energiegenossenschaft ist bundesweit der einzige Gasanbieter, der ab2021 sowohl grünen Wasserstoff als auch hochwertiges Biogas in seinem Mix hat -und der Einzige, der damit einen ambitionierten Erdgas-Ausstieg innerhalb derkommenden Jahre anstrebt.Greenpeace Energy hatte seine vier neuen Gastarife erst in der vergangenen Wocheder Öffentlichkeit vorgestellt. Das jetzt verliehene Ökogas-Zertifikat giltzunächst bis Ende Dezember 2021 für die Produkte proWindgas, proWindgas plus ,proWindgas vegan und proWindgas vegan plus .

Vergeben wird das Grüne Gas-Label nur für Ökogasprodukte, die mindestens zehnProzent Biogas enthalten. Die Rohstoffe zur Herstellung dieses Biogas-Anteilsmüssen laut Kriterienkatalog ökologisch verträglich und ohne den Einsatz vonGentechnik produziert werden. "Wir nutzen weder Ausgangsstoffe ausMassentierhaltung noch aus eigens angelegten Monokulturen, sondern verwendenausschließlich jene Reststoffe aus Biotonne und der Zuckerrübenverarbeitung, diesich anderweitig nicht mehr nutzen lassen - also auch ohne jegliche Konkurrenzzur Lebensmittelproduktion", so Nils Müller.Darüber hinaus müssen zertifizierte Gasanbieter regionale und dezentraleProduktions- und Vertriebsstrukturen nutzen. Eine weitere Siegel-Anforderungist, Kundinnen und Kunden transparent über die genaue Herkunft des Biogases zuinformieren. Ökoenergieanbieter, die das Label nutzen wollen, dürfen zudem nichtan Atom- oder Kohlekraftwerken beteiligt sein und müssen insgesamt einenachhaltige Unternehmenspolitik verfolgen."Die Ökogastarife von Greenpeace Energy erfüllen sämtliche von unseingeforderten hohen Qualitätsmerkmale. Zudem kombiniert dieEnergiegenossenschaft in ihren Produkten den Einsatz von umweltverträglichproduziertem Biogas und grünem Wasserstoff. Damit bieten sie zukunftsgerichteteÖkoenergieprodukte an, die die Energiewende voranbringen", sagt Dietmar Oeliger,Vorsitzender des Grüner Strom Label e.V. Bereits seit 2014 enthält der von derEnergiegenossenschaft angebotene Gasmix einen Wasserstoff-Anteil meist imeinstelligen Prozentbereich. Dieses "Windgas" wird von fünf Elektrolyse-Anlagenaus überschüssigem Windstrom hergestellt und ins Gasnetz eingespeist.Daneben beliefern von Januar 2021 an fünf Biogasanlagen Greenpeace Energyzusätzlich mit ökologisch hochwertigem Biogas. Dadurch stellt dieEnergiegenossenschaft Biogasmengen in der Größenordnung von etwa 50Gigawattstunden für seine rund 30.000 Gas-Kundinnen und -Kunden bereit, wasmindestens zehn Prozent des für 2021 prognostizierten Gasabsatzes entspricht.Qualität, Herkunft und die Mengen des beigemischten Biogases lässt GreenpeaceEnergy jährlich durch unabhängige Umweltgutachter bestätigen. Vor einerWeiternutzung über 2021 hinaus findet eine erneute Prüfung durch densiegelgebenden Verein statt.Redaktioneller Hinweis: Den vollständigen Kriterienkatalog für das "GrünesGas-Label" finden Sie unterhttps://www.gruenerstromlabel.de//gruenes-gas/kriterienkatalog/(https://www.gruenerstromlabel.de/gruenes-gas/kriterienkatalog/) . Mehr Infos zuden neuen Ökogas-Tarifen von Greenpeace Energy gibt es unterwww.greenpeace-energy.de/oekogas. (https://www.greenpeace-energy.de/privatkunden/oekogas.html?AF=GOPKG&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=wind21&utm_term=&utm_content=text&gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDf3ktbSiz7bmvOVzb1TZQ1AgPKghAG-OqApuloGugkTviQior16dLDRoC6CwQAvD_BwE)