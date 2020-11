Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- StepStone Gehaltsreport für Absolventen 2020/2021 liefert detaillierteGehaltsinformationen für Berufseinsteiger - aufgeschlüsselt nach Studiengang,Abschluss, Branche, Berufsfeld und Region- Erstmals zeigt die Jobplattform, wie viel Berufseinsteiger bestimmter Unis undHochschulen verdienenDas durchschnittliche Gehalt von Berufseinsteigern mit akademischem Abschlussliegt in Deutschland bei 45.400 Euro brutto. Masterabsolventen verdienen imSchnitt 12 Prozent mehr als ihre Kollegen mit Bachelorabschluss. Wer promovierthat, bekommt sogar fast 33 Prozent mehr. Das zeigt der neue StepStoneGehaltsreport für Absolventen, für den die Online-Jobplattform Gehälter von rund13.000 Berufseinsteigern mit akademischer Ausbildung ausgewertet hat. Demnachverdienen Absolventen zum Karrierestart bereits rund 24 Prozent mehr alsBerufseinsteiger mit abgeschlossener Lehre. "Trotz der Corona-Pandemie suchenArbeitgeber wieder verstärkt nach Mitarbeitern. Dabei gilt auch in einerKrisenzeit: Je höher meine Qualifikation ist, desto bessere Chancen habe ich aufein hohes Einstiegsgehalt", sagt André Schaefer, Gehaltsexperte bei StepStone."Weil die demografischen Herausforderungen den Arbeitsmarkt in den kommendenJahren erst noch mit voller Wucht erreichen werden, wird sich das auch weiterhinin den Gehältern widerspiegeln."Die wichtigsten Ergebnisse des StepStone Gehaltsreports für Absolventen2020/2021 im Überblick:Die lukrativsten Studiengänge: Medizin, Wirtschaftsingenieurwesen undNaturwissenschaften- Absolventen eines Medizinstudiums bekommen zum Start am meisten: Mitdurchschnittlich 59.500 Euro sind sie Spitzenreiter des Rankings nachStudiengang.- Auf Platz 2 liegen Berufseinsteiger mit einem Master-Abschluss inWirtschaftsingenieurwesen (52.800 Euro), dicht gefolgt von Absolventen derRechtswissenschaften (52.300).- Die niedrigsten Einstiegsgehälter erhalten Absolventen vonDesign-Studiengängen (35.800 Euro), Geisteswissenschaftler (36.500 Euro) sowieGeschichts- und Kulturwissenschaftler (36.400 Euro).Wer an der Uni Stuttgart studiert, verdient zum Berufsstart am besten- Das höchste Einstiegsgehalt erzielen im Schnitt Berufsstarter, die an derUniversität Stuttgart studiert haben (52.900 Euro).- Auch Absolventen der TU Darmstadt verdienen bei ihrem ersten Job mit 52.500Euro überdurchschnittlich gut.- Auf Platz 3 im Uni-Ranking liegt die Ostbayerische Technische Hochschule inRegensburg: Wer hier studiert hat, erzielt als Berufseinsteiger im Schnitt