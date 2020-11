---------------------------------------------------------------------------

* Neues Genehmigtes Kapital 2020 beschlossen; Aufsichtsrat und Vorstand entlastet



* Finanzielle Ziele für 2019 übererfüllt; EBT der ersten drei Quartale 2020 deutlich über Vorjahreszeitraum



* Varengold Bank AG trotz Pandemie voll handlungsfähig: KfW-Akkreditierung und New Product Launch erfolgreich; Fronting Services ausgebaut; Sustainability- und New Work-Initiativen weitergeführt

* Ausblick Kerngeschäftsfelder: Weiterer Ausbau von Kreditbuch und Fronting Services im Marketplace Banking; Einführung von digitalem ECA-gedeckten Geschäft und stärkerer Fokus auf Trade Finance im Commercial Banking



Hamburg, 26.11.2020 - Die Aktionäre der Varengold Bank AG haben auf der (virtuellen) ordentlichen Hauptversammlung am gestrigen Mittwoch sämtlichen Tagesordnungspunkten zugestimmt. So wurde u.a. den im vergangenen Jahr amtierenden Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt sowie der Wahl des Abschlussprüfers PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2020 zugestimmt. Auch wurde mit einer Mehrheit von 99,98% ein neues Genehmigtes Kapital 2020 verabschiedet.



Vorstandsmitglied Dr. Bernhard Fuhrmann führte die zugeschalteten Teilnehmer der Versammlung durch eine Präsentation* über die Geschäftsaktivitäten der Varengold Bank AG zwischen dem 01.01.2019 und dem 25.11.2020.

In seinem Rückblick auf das Vorjahr konstatierte Fuhrmann, dass die in der Hauptversammlung 2019 formulierten operationalen Ziele der Bank - Erhöhung der Digitalisierungsquote, Neukundensteigerung in beiden Kerngeschäftsfeldern, Ausbau der Personalressourcen - voll erfüllt werden konnten. Das angestrebte Vorsteuerergebnis von EUR2,8 Mio. bis EUR3,2 Mio. hingegen wurde sogar spürbar übertroffen. Das Resultat: das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Gründung des Hauses.