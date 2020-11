26.11.2020 / 12:43

DEAG ist in den ersten 9 Monaten 2020 profitabel und stellt operative Weichen für weiteres Unternehmenswachstum



- EBITDA nach neun Monaten bei 0,3 Mio. Euro - Umsatz bei 39 Mio. Euro

- Robuste Finanzausstattung mit hoher Liquidität und fixierter Umsatzbasis für 2021



- Leicht positives EBITDA für Gesamtjahr 2020 angestrebt

- DEAG positioniert sich für den Neustart des Marktes



Berlin, 26. November 2020 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG", ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker-Symbol: LOUD) hat sich auch nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2020 widerstandsfähig gegen die COVID-19-Pandemie und dem damit verbundenen Umsatzrückgang gezeigt. Der Konzernumsatz lag nach neun Monaten bei 39 Mio. Euro (Vj. 123,1 Mio. Euro). Im dritten Quartal wurden Erlöse in Höhe von 7,4 Mio. Euro generiert (Vj. 59,2 Mio. Euro). Das EBITDA belief sich im Berichtszeitraum auf 0,3 Mio. Euro, nach 8,0 Mio. Euro im Vorjahr. In den Monaten Juli bis September, in denen die gesamte Live-Entertainment-Branche wie bereits im Vorquartal weiterhin besonders stark von der Pandemie betroffen war, konnte ein EBITDA von 0,6 Mio. Euro erzielt werden (Vj. 4,9 Mio. Euro). Grundlage für das solide Ergebnis waren neue Veranstaltungsformate, signifikante Kostenreduktionen sowie der Versicherungsschutz der DEAG. Die Overhead-Kosten konnten im 3. Quartal nochmals gesenkt werden und liegen nunmehr um 48 Prozent unter dem Ursprungsniveau.



Die DEAG hat in den vergangenen Monaten schnell und konsequent auf veränderte Marktbedingungen reagiert und neue Veranstaltungskonzepte entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Weiter an Bedeutung für die DEAG gewinnen die konzerneigenen Ticketing-Plattformen MyTicket und Gigantic.com, über die ein signifikanter Anteil der Ticketverkäufe für eigene Events und Dritt-Content abgewickelt wird. Zusätzliches Verkaufspotenzial von rd. 450.000 Tickets pro Jahr bietet die neue, mehrjährige Partnerschaft zwischen MyTicket und der von der DEAG betriebenen Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main ab dem 1. Januar 2021. Diese sieht unter anderem den Multi-Channel-Ticketing-Vertrieb für Veranstaltungen exklusiv über MyTicket vor und umfasst darüber hinaus das Namensrechte-Sponsoring der Halle. Ferner hat MyTicket im Zuge der COVID-19-Pandemie den Funktionsumfang des Angebots weiter ausgebaut. Mit neuen Features wie dem intelligenten Saalplan mit "Organic Social Distancing"-Funktion werden die Vorgaben von Bund und Ländern im Bereich Ticketing optimal umgesetzt. Zudem positioniert sich die DEAG für die Wiederöffnung des Entertainmentmarktes in den kommenden Quartalen und die vollständige Marktnormalisierung ab 2022.