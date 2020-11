Lea Ackermann Stiftung / Ulrike Detmers spendet 25.000 Euro Grundstockvermögen (FOTO)

Gütersloh (ots) - Das Grundstockvermögen der Lea Ackermann Stiftung in Höhe von

25.000 Euro hat die Unternehmerin, Wirtschaftsprofessorin und Frauenrechtlerin,

Prof. Dr. Ulrike Detmers, gespendet.



"Die katholische Ordensfrau, Dr. Lea Ackermann, fördert seit 1985 Mädchen- und

Frauenrechte von Afrikanerinnen. Ihre Herzenssache, die Errichtung der Lea

Ackermann Stiftung mit meiner Spende des Grundstockvermögens unterstützen zu

können, ist für mich eine große Freude," betont Ulrike Detmers.





Sr. Dr. Lea Ackermann sah bei ihrem Einsatz zur Lehrerfortbildung in Kenya dasElend der Frauen, die keine Chance der Bildung hatten. 1985 gründete sie dieOrganisation SOLWODI ("SOLidarity with WOmen in DIstress" - Solidarität mitFrauen in Not) in Mombasa/Kenia als Ausstiegsprojekt für kenianische Frauen undMädchen in der Elendsprostitution. Bereits zwei Jahre später engagierte sichSOLWODI auch in Deutschland. Sr. Lea Ackermann wurde für ihren unermüdlichenEinsatz gegen Frauenhandel und Zwangsprostitution mit zahlreichen Auszeichnungengeehrt, unter anderem 1996 das Große Bundesverdienstkreuz. Sie erhielt von derEuropäischen Bewegung Deutschlands die Auszeichnung "Frau Europas 1998" und 2008die Ehrendoktorwürde der Universität Luzern, in 2015 die Ehrendoktorwürde derUniversität Erfurt.Zum 1. Juli 2020 gab Sr. Dr. Lea Ackermann die Leitung der von ihr gegründetenOrganisation SOLWODI ab.Über die StiftungDie Stiftung führt den Namen "Lea Ackermann Stiftung". Sie ist eine rechtsfähigeöffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Boppard Hirzenach.Am 30. November 2020 wird Herr Minister Roger Lewentz (Minister des Innern undfür Sport in Rheinland-Pfalz) die Anerkennungsurkunde der neuen Stiftungüberreichen. Ort der Übergabe wird die Propstei in Boppard Hirzenach, derWirkungsort von Sr. Dr. Lea Ackermann sein.Über Ulrike DetmersProf. Dr. Ulrike Detmers ist Gesellschafterin, Vorsitzende der GeschäftsführungMestemacher Management GmbH und Sprecherin der Gruppe. DieWirtschaftsprofessorin ist seit 1994 Professorin für BWL am FachbereichWirtschaft und Gesundheit der Fachhochschule Bielefeld. Seit einigen Jahren inTeilzeit. Die Frauenrechtlerin engagiert sich seit über 20 Jahren für dieGleichstellung von Frau und Mann in der Wirtschaft.- Als 1. Frau in der 60-jährigen Geschichte als Branchenpersönlichkeit imNovember 2018- von der Lebensmittel Zeitung mit dem "Goldenen Zuckerhut" ausgezeichnet- Finalrunde des Wettbewerbs "ENTREPRENEUR DES JAHRES" 2010der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft- Trägerin des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland seit 2008- Preisträgerin des Bürgerinnenpreises "Liberta 2008"- Preisträgerin des "German Women Entrepreneurs Award" 2007,verliehen durch den 17. Weltfrauengipfel- Preisträgerin des VICTRESS ROLE MODEL AWARDS 2006, verliehen durch dieInitiative Victress e. V., Schirmherrschaft Bundeswirtschaftsminister