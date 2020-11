Der Black Friday – vor Jahren noch ein Phänomen, dass hauptsächlich aus den USA bekannt war – hat sich längst auch in Deutschland etabliert. Wegen Corona wird die beliebte Rabattschlacht in diesem Jahr anders aussehen.

Während dem Einzelhandel in den Innenstädten die Kundschaft fehlt, boomt der Online-Handel noch mehr als ohnehin schon. Platzhirsch Zalando will von der Ausnahmesituation profitieren, und bietet den Offline-Händlern eine Kooperation an.

Über die Plattform „Connected Retail“ können Einzelhändler ihre Waren über Zalando verkaufen – vorerst provisionsfrei bis Ende März 2021. Das Unternehmen spricht von einer „risikofreien und unverbindlichen Möglichkeit“ für den stationären Handel, um den „Umsatz in dieser schwierigen Zeit zu steigern.“ Analysten sehen darin einen cleveren Schachzug, das eigene Verkaufsvolumen anzukurbeln. Auf den ersten Blick eine Win-Win Situation.