Logistik stellt sich zukunftssicher auf / Wie der Wirtschaftsbereich im angebrochenen Jahrzehnt durchstartet, erfuhren die Teilnehmenden des Deutschen Logistik-Kongresses 2020

Bremen (ots) - Unsicherheiten, nationale Alleingänge und eine Pandemie: Immerwieder steht die Frage im Raum, wie sich diese Herausforderungen auf dieLieferkettensicherheit auswirken. Damit die Versorgung stets gewährleistet ist,nutzt die Logistik die Krise, um sich für die Zukunft noch leistungsstärkeraufzustellen.Besonders die Covid-19-Pandemie zeigt: "Die Lieferketten funktionieren." Sofasste Jens Graefe, CEO des pharmazeutischen Großhandels AEP, die Lage zusammen.Und mehr noch: Die täglich unter Beweis gestellte Versorgungssicherheit hat dieLogistik in ein neues Licht gerückt. Mehr denn je wird sie als systemrelevantangesehen. Die Bevölkerung erkennt zunehmend, dass Logistik einengesellschaftlichen Auftrag erfüllt. Diese "Licence to Operate", so Karl Gernandtvon der Kühne Holding, verändert sich jedoch: Menschen fragen sich, ob dieLieferketten weiterhin standhalten. Die Globalisierung wird nicht mehr alsWohlstandssicherung verstanden, sondern als Risiko in der Versorgungssicherheit.Gleichzeitig lenkt die anhaltende Nachhaltigkeitsdebatte den Fokus vermehrt aufden Ressourcenverbrauch - auch in der Logistik. Es sei - so Gernandt - an derZeit, diesem gesellschaftlichen Anspruch entsprechend, bestehende Lieferkettenweiter zu optimieren, um auch in Zukunft leistungsstarke, sichere undnachhaltige Logistik anbieten zu können.Supply Chains werden resilienterKrisenzeiten verlangen maximale Flexibilität der Logistiker - um mitSchwankungen der benötigten Lagerfläche umgehen oder beim Wegfall vonVerkehrsmitteln auf Alternativen zurückgreifen zu können. Damit solcheAusweichszenarien möglich sind, müssen Lieferketten resilienter werden, sindsich die Experten einig.Digitalisierung als Enabler der Resilienz"Hätte die Corona-Krise vor zehn Jahren stattgefunden, hätten wir altausgesehen", verdeutlichte Günther Jocher, Vorstand des LogistikdienstleistersGroup7. Das gilt nicht nur für die heute vorhandenen technologischenVoraussetzungen, um im Homeoffice zu arbeiten. Auch wäre es schwer gewesen, dieKrise als Digitalisierungsschub zu nutzen, um Risiken in der Supply Chain zuidentifizieren und zukunfts- und widerstandsfähige Lieferketten zu gestalten.Ein Beispiel für ein solches digitales Risiko-Management bietet das im Testlaufbefindliche Tool "MightyGate", das Prof. Dr. Yvonne Ziegler von der FrankfurtUniversity of Applied Sciences vorstellte. Besonders auf die Anforderungen vonPharmaunternehmen und Logistikern ausgelegt, lassen sich mit "MightyGate"mögliche Risiken entlang der Supply Chain digital aufzeigen. Unternehmen könnendiese dann bestmöglich umgehen. Auch das Programm "Climate Excellence" der