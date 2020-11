Aiways renforce sa présence sur le Vieux Continent et crée un entrepôt de pièces de rechange européen

Shanghai/Munich, (ots) -



- Un entrepôt de pièces de rechange centralisé en construction à Amsterdam

- Approvisionnement des partenaires de service nationaux assuré en 1 à 3 jours

- Environ 600 pièces de rechange en permanence dans l'entrepôt



Aiways, la start-up chinoise de l'électromobilité implantée à Shanghai, renforce

sa présence sur le marché européen. Avec son premier véhicule électrique à

batterie, l'entreprise vise à stimuler la conversion de la mobilité individuelle

européenne à l'électrique avec un produit convaincant proposé à un prix juste.

Après le lancement des ventes de la voiture électrique Aiways U5 en Allemagne,

les clients des Pays-Bas peuvent également profiter de cet innovant SUV depuis

la semaine dernière.





Parallèlement à cette expansion, la start-up construit actuellement un entrepôtde pièces de rechange européen afin de pouvoir servir rapidement ses partenairesde service des différents pays. L'entrepôt centralisé offrant une surface destockage d'environ 12 000 mètres carrés est implanté à proximité d'Amsterdam etparfaitement relié par les réseaux de transport au Fokker Logistik Park àl'aéroport de Schiphol. Environ 30 collaborateurs du partenaire logistiqueLux-mate Europe BV y veilleront à ce qu'environ 90 pour cent des besoins estiméssoient couverts. Les partenaires de service recevront ainsi les pièces requisesdans un délai compris entre 1 et 3 jours.Pour les opérations d'entretien, Aiways stockera plus de 600 pièces de son SUVélectrique U5 dans son entrepôt européen. Cela comprend notamment des pièces decarrosserie exposées aux accidents ainsi que tous les éléments du système hautetension. Alexander Klose, responsable du commerce international chez Aiways, semontre satisfait : "Grâce à notre entrepôt de pièces de rechange européen, nousserons en mesure d'apporter rapidement de l'aide à nos clients en cas debesoin."Tous les communiqués de presse et dossiers de presse ainsi qu'une largesélection de photos et vidéos en haute résolution et téléchargeables sont mis àdisposition sur le site dédié aux médias : http://media.ai-ways.eu/ .Contact:Relations presse AiwaysEmma Hai, Aiways Overseas Brand & PR Director+86 186-0104-2089mailto:emma.hai@ai-ways.comAnika Wild, Aiways Automobile Europe GmbH+49 17670053169mailto:anika.wild@ai-ways.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/150402/4774686OTS: Aiways Automobile Europe GmbH