Aiways baut Marktpräsenz in Europa aus und richtet europäisches Ersatzteillager ein

- Zentrales Ersatzteillager Amsterdam im Aufbau

- Versorgung nationaler Servicepartner innerhalb von 1-3 Tagen sichergestellt

- Rund 600 Ersatzteile ständig auf Lager



Aiways, das chinesische Start-up für Elektromobilität mit Sitz in Shanghai, baut

seine europäische Marktpräsenz aus. Mit seinem ersten batterie-elektrischen

Fahrzeug möchte das Unternehmen die Elektrifizierung der individuellen Mobilität

auch in Europa mit einem überzeugenden Produkt zum fairen Preis vorantreiben.

Nach dem Verkaufsstart des batterie-elektrischen Aiways U5 in Deutschland werden

seit vergangener Woche auch Kunden in den Niederlanden mit dem innovativen SUV

Parallel zum Expansionskurs richtet das Start-up ein europäischesErsatzteillager ein, um die Servicepartner in den Ländern reaktionsschnellbedienen zu können. Das Zentrallager entsteht mit verkehrstechnisch guterAnbindung im Fokker Logistik Park Schiphol nahe Amsterdam auf einerBetriebsfläche von rund 12.000 Quadratmeter. Etwa 30 Mitarbeiter desLogistikpartners Lux-mate Europe BV stellen dort sicher, dass rund 90 Prozentdes erwarteten Bedarfs abgedeckt werden. Benötigte Teile erreichen dienationalen Servicepartner in 1 bis 3 Tagen.Für den Servicefall hält Aiways im europäischen Zentrallager mehr als 600 Teileseines batterie-elektrischen U5 vor. Dazu zählen auch unfallgefährdeteKarosserieteile und alle Komponenten des Hochvolt-Systems. Alexander Klose,verantwortlich für das Auslandsgeschäft bei Aiways äußert sich zufrieden: "Miteiner zentralen Ersatzteilversorgung in Europa sichern wir unseren Kunden imBedarfsfall zügige Unterstützung zu."