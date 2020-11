Saarbrücken (ots) -



- 52 Prozent der Autobesitzer in Deutschland haben so lang auf ihr aktuelles

Fahrzeug gespart, bis genug Geld beisammen war.



Komfort-Leasing, Bestzins-Finanzierung, Super-Barpreis - heute bieten

Autohändler für jeden Geldbeutel die passende Möglichkeit, das Fahrzeug zu

finanzieren. Aber wofür entscheiden sich die Autokäufer in Deutschland am

häufigsten? Eine forsa-Umfrage[1] im Auftrag von CosmosDirekt, dem

Direktversicherer der Generali in Deutschland, zeigt, dass 52 Prozent der

Autobesitzer so lange auf ihr aktuelles Fahrzeug gespart haben, bis genug Geld

für die Anschaffung zur Verfügung stand bzw. sie es bar bezahlen konnten. Einen

Kredit aufzunehmen war hingegen deutlich weniger beliebt: Fast jeder fünfte

Umfrageteilnehmer (19 Prozent) entschied sich für diese Finanzierungsvariante

bei einem Teil der Kosten, sieben Prozent haben die gesamten Kosten über einen

Kredit finanziert. Weitere acht Prozent der Autobesitzer wählten eine

Leasingoption für ihren aktuellen Wagen. Sechs Prozent der Befragten haben ihr

Auto unentgeltlich, z. B. als Geschenk, bekommen und weitere fünf Prozent haben

sich das Geld privat bei Eltern oder Freunden geliehen.







Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt . " Umso wichtiger ist es,

den Wert des Fahrzeugs dann auch entsprechend abzusichern. " Ob Vollkasko oder

Teilkasko, Basisabsicherung oder Komfortschutz sinnvoll ist, hängt von

verschiedenen Faktoren ab. Frank Bärnhof erklärt auf welchen Aspekt man auch

achten sollte: "Bei einem Neuwagen ist der Wertverlust im ersten Jahr besonders

hoch. Wenn genau in diesem Zeitraum ein Unfall passiert, erstattet die

Versicherung maximal den Wiederbeschaffungswert. Manche Anbieter bieten jedoch

zusammen mit der Teil- oder Vollkaskoversicherung eine Neupreisentschädigung an,

bei der im Schadenfall die Entschädigung in den ersten zwölf oder sogar 24

Monaten auf den Neuwert aufgestockt wird. " In jedem Fall sollte man sich schon

vor dem Autokauf umfassend über die Versicherungsmöglichkeiten informieren, die

Angebote vergleichen und sich ggf. beraten lassen.



[1] Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Neue Mobilität" des

Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, dem

Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im Oktober 2020 wurden 1.320

Autobesitzer ab 18 Jahren befragt.



Unsere Pressebilder erhalten Sie hier: Link

(https://frtransfer.followred.com/s/YtasJgSxN3TfGsA)



COSMOSDIREKT



CosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der

Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen

Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das

Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen

private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden

vertrauen auf CosmosDirekt.



GENERALI IN DEUTSCHLAND



Die Generali in Deutschland ist mit 14,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie

rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern im deutschen

Markt. Als Teil der internationalen Generali Group gehören zu ihr in Deutschland

die Lebens- und Sachversicherer der Generali Deutschland, der CosmosDirekt sowie

der Dialog, die Generali Deutschland Krankenversicherung, die Advocard

Rechtsschutzversicherung und die Deutsche Bausparkasse Badenia. Ziel der

Generali ist es, Lifetime Partner für ihre Kunden zu sein, der dank eines

herausragenden Vertriebsnetzes im Exklusiv- und Direktvertrieb sowie im

Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Services anbietet.



