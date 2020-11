Für den Jubiläumspreis wertete das Analysehaus in einem qualitativen Rückblickaus, welche Versicherer es seit 1995 besonders oft ausgezeichnet hatte. Dabeipunktete die Continentale in gleich zwei der fünf betrachteten Kategorien. "Dienachhaltige Qualität unserer Produkte und unsere Innovationskraft gehören zu denErfolgsfaktoren der Continentale. Preiskämpfe zulasten unserer Versicherten sindnicht unser Stil", betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im ContinentaleVersicherungsverbund. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Strategie durch dieaktuelle Auszeichnung von unabhängiger Seite honoriert wird."An seine bisherigen Erfolge möchte der Versicherer auch in Zukunft anknüpfen."Wir werden weiter durch unsere seit Jahrzehnten verlässliche Qualitätüberzeugen. Gleichzeitig bleiben wir am Puls der Zeit", so Dr. Hofmeier. Dassdie Continentale innovative Wege geht, beweist sie aktuell mit einer Neuheit inihren Fonds-Renten. Mit dem investmentorientierten Rentenbezug könnenVersicherte auch in der Rente von den Chancen der Börse profitieren. DieseInnovation wurde vom Deutschen Institut für Service Qualität jüngst als"Versicherungsprodukt des Jahres" ausgezeichnet.Weitere Informationen zu den Produkten der Continentale Lebensversicherung gibtes unter https://www.continentale.de/lebensversicherung . Freie Vermittlerfinden für sie speziell aufbereitete Informationen unterhttps://makler.continentale.de/lebensversicherung .Über die Continentale Lebensversicherung AGDie Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des ContinentaleVersicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken desVersicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform derObergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wieim gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 alsPensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 827.000 Verträge underzielt Beitragseinnahmen von rund 860 Millionen Euro. Verbunden mit ihrerSubstanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt,die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantienanbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betrieblicheAltersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischenAltersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.continentale.de/ .Pressekontakt:Bernd GoletzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255mailto:presse@continentale.dehttp://www.continentale.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/4774734OTS: Continentale Versicherungsverbund