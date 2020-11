SKODA OCTAVIA und SKODA SUPERB holen Doppelsieg im aktuellen Autokostenvergleich des ADAC (FOTO)

Weiterstadt (ots) - - SKODA OCTAVIA 1,0 TSI weist die geringsten Gesamtkosten

aller vom ADAC überprüften Mittelklasse-Modelle auf



- In der oberen Mittelklasse steht der SUPERB 2,0 TDI mit den geringsten

Gesamtkosten und dem niedrigsten Grundpreis an der Spitze



- SKODA SUPERB 2,0 TDI auch beim Kraftstoffverbrauch klar sparsamstes Angebot

aller getesteten Fahrzeuge seines Segments





Gleich in zwei Segmenten stehen SKODA Modelle an der Spitze des aktuellenADAC-Autokostenvergleichs. Nach Berechnungen von Europas größtem Automobilclubgewinnt der SKODA OCTAVIA 1,0 TSI 81 kW (110 PS)* den Vergleich in der Kategorie'Mittelklasse', der SKODA SUPERB 2,0 TDI 110 kW (150 PS)* liegt in der 'OberenMittelklasse' klar vorn.Der ADAC analysiert regelmäßig die Gesamtkosten, die ein Fahrzeug im Monatverursacht. Dazu gehören Wertverlust, Steuer und Versicherung, Inspektionen,Verschleißreparaturen, Reifenersatz sowie die Ausgaben für Kraftstoffe auf Basiseiner Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern. In seiner jüngsten Auswertung(1)sieht der ADAC gleich in zwei Segmenten Modelle von SKODA vorn.Sieger im Autokostenvergleich der Mittelklasse ist der SKODA OCTAVIA 1,0 TSI.Mit den geringsten Gesamtkosten von 40,2 Cent pro Kilometer lässt er in derADAC-Berechnung alle Wettbewerber hinter sich. Er überzeugt zudem mit demniedrigsten Grundpreis seiner Kategorie. SKODA bietet den OCTAVIA 1,0 TSI mitdem 81 kW (110 PS) starken Reihendreizylinder ab 20.990 Euro inkl. 16 ProzentMwSt. an. In der vom ADAC berücksichtigten Ausstattungslinie Active bringt erbereits Merkmale wie digitalen Radioempfang DAB+ und das KonnektivitätssystemSKODA Connect(2) mit.Der SKODA SUPERB 2,0 TDI gewinnt eindrucksvoll den Autokostenvergleich deroberen Mittelklasse. Mit dem günstigsten Grundpreis, dem sparsamstenKraftstoffbedarf, den niedrigsten Gesamtkosten pro Monat und den geringstenKosten pro Kilometer liegt er in sämtlichen zentralen Wertungskriterien vorn.Die vom ADAC berechneten 51,1 Cent/km liegen mehr als 20 Prozent unter denen deszweitplatzierten Wettbewerbers. Auch der beim ADAC zugrundegelegte kombinierteVerbrauch von 3,7 Liter Diesel auf 100 Kilometer nach NEFZ-Norm unterbietet denKraftstoffverbrauch aller anderen verglichenen Modelle. In der überprüftenVersion SUPERB 2,0 TDI 110 kW (150 PS) in Active-Ausstattung ist dasMittelklasse-Flaggschiff ab 31.768 Euro inkl. 16 Prozent MwSt. zu ordern. Fürdiesen Preis verfügt er bereits serienmäßig über Klimaanlage, Lederlenkrad mit