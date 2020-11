Ingolstadt (ots) -



Weihnachtsgeschenke werden in diesem Jahr aufgrund der

Social-Distancing-Maßnahmen im Zuge der COVID-19-Pandemie weniger vor Ort in

den Geschäften, sondern vermehrt online gekauft werden. Laut

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder haben sich Handels- und

Aktionstage wie Black Friday oder die Cyber Week mittlerweile die

umsatzstärksten Tage beim Online-Handel - auch in Deutschland - entwickelt [1].



Nutzer sollten jedoch Vorsicht beim Online-Shopping walten lassen - gerade bei

Events wie dem Black Friday. Denn: Betrüger und Cyberkriminelle werden bei den

Rabattangeboten und Schnäppcheneinkäufen ebenfalls mitmischen - insbesondere in

Zeiten, in denen der Online-Einkauf dem stationären Handel vorgezogen wird.

Eine aktuelle Befragung von Kaspersky zeigt, dass 41 Prozent der Verbraucher in

Deutschland dieses Jahr mehr Weihnachtseinkäufe rund um Verkaufstage wie den

Black Fridays tätigen möchten als in den Jahren zuvor [2]. Weitere 28 Prozent

wollen bis zur letzten Minute abwarten, in der Hoffnung, sich dann die besten

Rabatte zu sichern.







sie den Großteil ihrer Weihnachtseinkäufe (unabhängig vom Black Friday und

Cyber Monday) dieses Jahr online erledigen wollen. Ein Fünftel (23 Prozent)

geht sogar so weit, dass sie in diesem Jahr alle ihre Weihnachtseinkäufe online

erledigen werden, obwohl sie dies normalerweise nicht tun würden. Mit der

steigenden Zahl von Online-Schnäppchen-Jägern, sinkt jedoch das

Risikobewusstsein, zugunsten der Chance auf größere Rabatte. Drei Viertel (76

Prozent) der befragten Deutschen würden persönliche Daten gegen bessere Rabatte

eintauschen.



"Die Weihnachtszeit ist für viele eine besondere Zeit; insbesondere dieses

Jahr, da die Menschen versuchen, dem Chaos, das die Pandemie im Jahr 2020

verursacht hat, zu entfliehen" sagt David Emm, leitender Sicherheitsforscher

bei Kaspersky. "Es liegt auf der Hand, dass die Menschen den Großteil ihrer

Einkäufe online tätigen wollen, um einerseits sicher vor einer

Corona-Ansteckung zu sein und um Schnäppchen zu ergattern. Aber uns muss klar

sein, dass auch die Kriminellen diesem Trend folgen. So wie sich Taschendiebe

in überlaufenen Gebieten aufhalten, werden Cyberkriminelle die Einkaufstrends

der Verbraucher beobachten und versuchen, den Eifer der Menschen ein

Schnäppchen zu machen, auszunutzen. Mein Rat daher: beim Online-Einkauf immer

den gesunden Menschenverstand walten lassen: ist ein Angebot zu schön ist, um

wahr zu sein, ist besondere Vorsicht geboten."



Kaspersky-Tipps für den sicheren Weihnachtseinkauf



- Nur bei offiziellen Online-Shops einkaufen. Es ist immer sicherer, die

Web-Adresse händisch selbst einzutippen oder aus einem Lesezeichen

auszuwählen, als auf einen vorgegebenen Link zu klicken. Die Adressleiste des

Browsers kann verwendet werden, um zu überprüfen, ob die besuchte Website echt

und sicher ist. In dem Fall sollte ein Vorhängeschloss oder

HTTPS-Verschlüsselung zu erkennen sein.

- Einkäufe nur über sichere Zahlungsmethoden abschließen. Bezahlen sollte man

mit Kreditkarten oder sicheren Zahlungsdiensten, damit die Transaktionen

entsprechend geschützt sind.

- Rabatte überprüfen. Wer einen Verkaufsrabatt durch E-Mail oder SMS erhalten

hat, sollte den Absender und alle Weblinks auf ihre Echtheit überprüft, bevor

er oder sie auf den Link klickt.

- Gerätesoftware und Anwendungen auf dem neuesten Stand halten und alle Geräte

mit einem seriösen Internet-Security-Produkt schützen.

Cybersicherheitslösungen mit verhaltensbasierter Anti-Phishing-Technologie,

wie Kaspersky

eine Phishing-Webseite zu besuchen.

- Verwaltung von Passwörtern. Passwortmanager können beim Einkaufen in mehreren

Online-Shops helfen, indem sie Anmeldedaten sicher speichern, sodass jedes

Passwort auch für jedes einzelne Online-Konto einzigartig ist.



[1] https://ots.de/SvEyt6

[2] https://ots.de/07j9pI



