Der Markt für nachhaltige Geldanlagen boomt. Doch wie kann man grüne Mogelpackungen von tatsächlich nachhaltigen Investmentfonds unterscheiden? Das FNG-Siegel kann ESG-Anlegern als Orientierungshilfe dienen.

168 nachhaltige Investmentfonds aus 14 europäischen Ländern wurden in diesem Jahr mit dem FNG-Siegel, einem unabhängigen Gütesiegel für nachhaltige Publikumsfonds, ausgezeichnet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 70 Prozent. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 177 Fonds von 73 Fondshäusern um das Siegel beworben. Die ausgezeichneten Fonds verwalten insgesamt ein Vermögen von 60 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Verdoppelung des Fondsvolumens.

Roland Kölsch, QNG-Geschäftsführer und verantwortlich für das FNG-Siegel, erklärte: „Die anstehende Beratungsverpflichtung zur Nachhaltigkeit in der Geldanlage wird das Interesse an glaubwürdigen Produkten sprunghaft steigen lassen. In Zeiten, in denen jedes Finanzinstitut seinen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Investmentlandschaft beitragen möchte, werden gut gemachte Orientierungshilfen zur Vermeidung von Mogelpackungen unabdingbar. Das FNG-Siegel mit dem unabhängigen Audit durch die Universität Hamburg und der zusätzlichen Überwachung durch ein Expertenkomitee hilft, glaubwürdige und professionell verwaltete nachhaltige Geldanlagen schnell und einfach zu erkennen. Die mit FNG-Siegel ausgezeichneten Produkte werden zunehmend von Fondsselektoren allokiert, von Vertriebskanälen nachgefragt und fließen vermehrt in Finanzdatenbanken ein.“