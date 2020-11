An diesem Black Friday ist PureVPN bereit, mit einem unwiderstehlichen Deal die Herzen der Nutzer zu gewinnen: Ein 5-Jahres-Abonnement für nur 71 Euro. Mit diesem Super-Spar-Angebot können häufige aber auch gelegentliche VPN-Nutzer bis zu 505 Euro sparen. Sie erhalten ein VPN mit einer gültigen No-Log-Zertifizierung, bestätigt von mehreren führenden Auditoren wie Altius IT und KMPG (einer der "Big Four" Prüfungsdienste).

Das Blockbuster-Black-Friday-Angebot von PureVPN ist ein ideales Angebot für preisbewusste Nutzer, die immer auf der Suche nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis sind. Der Deal bietet nicht nur enorme Einsparungen, sondern auch ein revolutionäres VPN-Erlebnis. Der PureVPN Black-Friday-Deal besteht aus:

- Datenschutzorientierten Funktionen, einschließlich IPv6-Leckschutz, DNS-Leckschutz, WebRTC-Leckschutz und Internet Kill Switch.

- Einem riesigen VPN-Netzwerk mit mehr als 6.500 Servern und einem gemeinsamen Pool von mehr als 300.000 IP-Adressen aus über 140 Ländern und über 180 Standorten.

- Sofortigem Zugriff auf mehr als 50 Kanäle wie Disney +, Amazon Prime Video, Hulu US, HBO Now, BBC iPlayer, IPTV und SonyLIV, um nur einige zu nennen.

- Zugriff auf die amerikanische Version von Netflix, sowie sechs weitere Netflix-Bibliotheken, darunter Netflix UK, Kanada, Japan, Deutschland, Frankreich und Australien.

- 256-Bit-Bankgrade-Verschlüsselung, die einen optimalen Schutz vor Cyber-Bedrohungen und deren Folgen gewährleistet.

- Einem 10 Gigabit VPN-Netzwerk, das ultraschnelle Verbindungen und Geschwindigkeiten gewährleistet.

- Höchst kompatiblen VPN-Apps für mehr als 20 Geräte wie Windows, Mac, Android, iOS, Apple TV, Android TV, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und Router.

- Den gefragtesten kostenpflichtigen Add-Ons wie Portweiterleitung und dedizierten IPs.

- 31-Tage-Geld-zurück-Garantie ohne Fragen

Der von PureVPN angebotene erweiterte 5-Jahres-Plan zielt darauf ab, Nutzern weltweit mehr Sicherheit, Freiheit und Datenschutz im Internet zu bieten. Da es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt, schnappen Sie sich dieses Angebot jetzt gleich, bevor es abläuft.

