Den letzten Hochpunkt markierte Lanxess bei 74,78 Lanxess Anfang 2018, nur wenig später wurde das Papier jedoch wieder in die vorherige Seitwärtsspanne zwischen 60,60 und grob 70,00 Euro zurückgedrückt. Aber schon an dieser Stelle zeichnete sich der laufende Abwärtstrend ab, dieser wurde Ende 2019 mit einem weiteren Abpraller bestätigt, das diesjährige Tief markierte Lanxess coronabedingt schließlich bei 25,68 Euro. In den letzten Monaten konnten jedoch sämtliche Verluste aus diesem Jahr aufgeholt werden, aktuell notiert der Wert im Bereich seines mittelfristigen Abwärtstrends um 58,00 Euro herum. Zwar sollten Investoren an dieser Stelle mit einem Pullback rechnen, allerdings bietet ein Ausbruch über den Downtrend hervorragende mittelfristige Handelsansätze.

Kaufsignal in Arbeit

Zunächst einmal sollten Rücksetzer zurück auf ein Niveau von grob 52,65 Euro zwingend einkalkuliert werden, darunter könnte es sogar auf rund 50,00 Euro abwärts gehen. Von da an könnte Lanxess aber zu einem erneuten Ausbruchsversuch ansetzen und bei Erfolg ein mittelfristiges Kaufsignal aktivieren. Sollte dies in der nächsten Woche geschehen, kann jedoch erst oberhalb von 58,75 Euro ein Folgekaufsignal an 60,60 und darüber bis 63,34 Euro abgeleitet werden. Für beide Varianten eignet sich das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB94AC und birgt bei vollständiger Ideenumsetzung ein Renditepotenzial von 45 Prozent. Sollten die Wertpapiere von Lanxess jedoch unter 43,30 Euro zurückfallen, müsste mit einer Korrekturausdehnung mindestens auf ein Niveau von 37,98 Euro gerechnet werden.