Düsseldorf (ots) - Vor wenigen Monaten wurde Sabine Leutheusser-SchnarrenbergerVize-Vorsitzende des Beirats der Deutschen Postcode Lotterie. Nun hat dasBerater-Gremium der Soziallotterie mit Dr. Christian Hof ein weiteres Mitglied.Der Biologe beschäftigt sich vor allem mit den Auswirkungen des Klimawandels aufdie Tierwelt. Gemeinsam mit seinen sechs Beirats-Kollegen entscheidet er nunüber die Vergabe von Fördergeldern für soziale und grüne Projekte.Klima und Biodiversität - das sind die Bereiche, die Christian Hof erforscht.Der Biologe, der seit 2018 eine Juniorforschergruppe des Bayerischen Netzwerksfür Klimaforschung bayklif an der TU München leitet, beschäftigt sich mit denAuswirkungen des Klimawandels auf die Verbreitungsgebiete sowie dieBiodiversität unterschiedlicher Tiergruppen. Grüne Themen, mit denen er auch alsBeirats-Mitglied der Deutschen Postcode Lotterie zu tun haben wird. Genau darumfreut sich der Wissenschaftler auf seine neue Aufgabe: "Die Deutsche PostcodeLotterie ist die grünste Soziallotterie Deutschlands. Sie fördert hunderteProjekte aus dem Bereich Natur- und Umweltschutz und unterstützt damit den Kampfgegen den Klimawandel und für den Artenschutz. Wir passen also gut zusammen undich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."Sieben Beirats-MitgliederDer Münchener Wissenschaftler freut sich außerdem auf die Zusammenarbeit mitseinen Beirats-Kollegen. Zu den insgesamt sieben Mitgliedern gehören neben derehemaligen Bundestagspräsidentin und Beiratsvorsitzenden Prof. Dr. Rita Süssmuthauch Ex-Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. DieAntisemitismus-Beauftragte des Landes NRW ist seit dem Sommer Vize-Vorsitzendedes Beirats und vor allem vom einzigartigen Konzept der Soziallotteriebegeistert: " Die Deutsche Postcode Lotterie ist die einzige Lotterie inDeutschland, bei der ganze Nachbarschaften nicht nur gemeinsam gewinnen, sondernaußerdem soziale und grüne Projekte in ihrer Nähe unterstützen. Ich finde diesesKonzept großartig und bin darum sehr froh, die Soziallotterie alsBeirats-Mitglied unterstützen zu können."Gemeinsam für eine bessere WeltGemeinsam mit seinen Beirats-Kollegen entscheidet Dr. Christian Hof über dieVergabe von Fördergeldern für Projekte aus den Bereichen Natur- undUmweltschutz, Chancengleichheit sowie sozialer Zusammenhalt. Gemeinsam mit denMitarbeitern der Soziallotterie helfen die sieben Mitglieder somit dabei, dieWelt zu einem sozialeren, grüneren und schöneren Ort zu machen. Petra Rottmann,