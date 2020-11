STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Impfstoff-Aktien im Fokus

Der deutsche Leitindex notiert heute zum Mittag fast unverändert bei rund 13.300 Punkten. In einem insgesamt ruhigen Marktumfeld fehlt es den Anlegern scheinbar an Mut. Hinzu kommen wenige Impulse von der Wall Street, die aufgrund des Thanksgiving-Feiertags geschlossen bleibt. Moderna will seinen Corona-Impfstoff bereits im Dezember an die EU ausliefern. Noch fehle jedoch die Freigabe durch die europäischen Behörden. Die Anleger scheinen dennoch überzeugt zu sein: Die Aktie des US-amerikanischen Impfstoff-Herstellers gewinnt als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart knapp 1,8%. Auch die Aktie des Software-Riesen SAP wird heute in Stuttgart rege gehandelt. Wie bereits seit einigen Wochen kämpft die Aktie weiter mit der Marke von 100 Euro, ohne sich deutlich über ihr halten zu können. Die Papiere notieren zum Mittag um 0,7% fester. Im Fokus steht bei den Stuttgarter Anlegern heute auch die Aktie des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens BioNTech, die etwas unter ihrem gestrigen Schlusskurs notiert und rund 0,3% verliert. Auch die Nachricht über eine Ausweitung der Impfstoff-Kapazitäten im Laufe des ersten Halbjahres 2021 scheint Anleger heute nicht überzeugen zu können.

Börse Stuttgart TV

Ganz ehrlich: Die Aktien in den USA laufen doch ohnehin am besten - da lohnt es sich doch gar nicht mehr, in europäische Werte zu investieren? So zumindest die Frage eines Anlegers, die uns erreicht hat und die wir gerne aufgreifen. Richy spricht mit Investor und Buchautor Christian W. Röhl über die Chancen am Aktienmarkt in den USA, Europa und Asien. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=OvNVU_h58vk