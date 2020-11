Lindsay Goldberg Vogel wird zu Lindsay Goldberg Europe GmbH

Düsseldorf (ots) - - Thomas Ludwig neuer Chairman und Thomas Unger neuer

Nach zwei erfolgreichen Jahrzehnten zieht sich Prof. Dr. Dieter Vogel, Chairmanund Managing Director, aus dem Unternehmen zurück, um sich auf seineAufsichtsratsmandate und sein Family Office zu konzentrieren. Dr. Thomas Ludwigwird Chairman und bleibt Managing Partner, Thomas Unger wird Managing Partner.Die Lindsay Goldberg Europe GmbH wird weiterhin von Dr. Thomas Ludwig und ThomasUnger geleitet, die attraktive Investitionsmöglichkeiten im Mittelstandidentifizieren und umsetzen wird."Dieter Vogel hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben", sagt AlanGoldberg, Mitbegründer und CEO von Lindsay Goldberg. Thomas Ludwig fügt hinzu:"Dieter Vogel bleibt uns freundschaftlich verbunden. Wir freuen uns darauf,Lindsay Goldbergs lange Geschichte erfolgreicher Partnerschaften mitmittelständischen Unternehmen fortzuführen." Dieter Vogel: "Ich bin dankbar füreine aus unternehmerischer Perspektive intensive und produktive Zeit. Natürlichbleibe ich Lindsay Goldberg und dem gesamten Team weiterhin eng verbunden."Seit 2001 hat Lindsay Goldberg erfolgreich in zahlreiche mittelständischeUnternehmen investiert - darunter Klöckner & Co, Wacker Construction, WeenerPlastics, VDM Metals, Schur Flexibles, Paccor und Liveo Research.Über Lindsay Goldberg Europe GmbH:Die Lindsay Goldberg Europe GmbH vertritt Lindsay Goldberg in Europa. LindsayGoldberg konzentriert sich als Investor auf die Zusammenarbeit mit Familien,Gründern und Managementteams, die auf Wachstum setzen. Seit der Gründung hatLindsay Goldberg über seine Fonds mehr als 17 Milliarden Dollar Private Equityverwaltet und in mehr als 50 Plattformunternehmen sowie über 270Anschlussakquisitionen investiert.