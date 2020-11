Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ceconomy Dannenfeldt soll Fitschen-Nachfolger werden Bei Ceconomy steht ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats an: Thomas Dannenfeldt soll die Nachfolge von Jürgen Fitschen antreten, kündigt der Elektronikhändler am Donnerstag an. Der 54-jährige werde „den Aktionären auf der Hauptversammlung am …