Isabelle Chevelard wird zur neuen Vorstandsvorsitzenden der TARGOBANK AG ernannt und tritt die Nachfolge von Pascal Laugel an

Düsseldorf (ots) - In seiner gestrigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der TARGOBANK AG, Tochterunternehmen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Isabelle Chevelard mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zur Vorstandsvorsitzenden ernannt. Sie folgt auf Pascal Laugel, der an den Aufsichtsrat mit dem Wunsch herangetreten war, seine Mandate in der TARGOBANK Gruppe niederzulegen, um zum 1. Januar 2021 die Position des Chief Executive Officer von CIC Est zu übernehmen .

In Übereinstimmung mit den europäischen Verfahren, insbesondere dem "Fit and Proper"-Guide der EZB, ist die Nominierung von Isabelle Chevelard Gegenstand eines Genehmigungsverfahrens, das über die deutsche Bankenaufsicht eingeleitet wurde und im Gange ist.