Aktuell lassen sich bullische Marktteilnehmer mit einem Ausbruchsversuch über den diesjährigen Abwärtstrend noch etwas Zeit, Kaufsignale zurück zu den Jahreshochs können aber erst darüber abgeleitet werden. Die Entwicklung des Verlaufs seit Mitte März und einem Tiefstand von 17,05 Euro strahlt insgesamt Zuversicht aus, das Chartbild kann in zwei Wellen unterteilt werden. Sollte es demnach zu einem baldigen Ausbruch kommen, wären sehr viel höhere Notierungen möglich, als zu Beginn dieses Jahres und machen ein Long-Investment äußerst attraktiv.

Technisch makelloser Verlauf

Sobald die Aktie von Dialog Semiconductor ein Niveau von mindestens 43,00 Euro überwunden hat, werden weitere Zugewinne zurück an die Augusthochs bei 44,69 Euro sehr wahrscheinlich, darüber kann ein Anstieg an die Jahreshochs von 48,38 Euro einsetzen. Für diesen Fall kann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE0RRB zum Einsatz kommen und verspricht eine erste Rendite-Chance von 125 Prozent. Mittel- bis langfristig ließe sich noch sehr viel höheres Kurspotenzial für die Aktie des Halbleiterherstellers ableiten. Trotzdem sollte bevor ein Ausbruch über den Abwärtstrend vollzogen wird, noch mit Rücksetzern zurück auf das Unterstützungsniveau um 39,73 Euro gerechnet werden. Sogar ein Test der beiden gleitenden Durchschnitte um 36,80 Euro wäre in diesem Szenario möglich.