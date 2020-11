Deutsche Unternehmen stärken Wettbewerbsfähigkeit in der COVID-19-Krise

N.Y./München (ots) -



- In der Krise besteht für viele deutsche Unternehmen eine Chance: Drei Viertel

der befragten Top-Manager sehen die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens in

den letzten Monaten als verbessert oder stabil an.

- Alle "Gewinner" zeichnet eine sehr hohe Veränderungsbereitschaft aus.

- Digitalisierung, flexible Ressourcenallokation und optimierte Customer

Experience sind entscheidend für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



In einer aktuellen Umfrage von Alvarez & Marsal

(http://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M), einer internationalen

Unternehmensberatung, und der Deutschen Gesellschaft für Managementforschung

(https://www.dgmf.org/) (DGMF) wurden Vorstände und Top-Manager von 143 großen

deutschen Industrieunternehmen befragt. Trotz des gegenwärtig herausfordernden

wirtschaftlichen Umfelds sehen drei Viertel der befragten Top-Manager die

Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens als gestärkt oder stabil an. Die

"Gewinner" zeichnet im Gegensatz zu den Wettbewerbern vor allem eine sehr hohe

Veränderungsbereitschaft aus. Sechs Prozent haben an Wettbewerbsfähigkeit

verloren. Die verbleibenden 16% sind bisher nicht in der Lage, ihre

Wettbewerbsfähigkeit einzuschätzen.







Produktion in Teilen stillsteht und etablierte Vertriebskanäle wegbrechen,

werden diejenigen Unternehmen zu Verlierern, die nicht in der Lage sind, sich

fundamental zu verändern", sagt Patrick Siebert

(https://www.alvarezandmarsal.com/de/our-people/patrick-siebert) , Co-Head

Corporate Transformation Services bei A&M in Deutschland.



Zwei Drittel der befragten Unternehmen geben an, die nötigen Anpassungen

geschafft zu haben. Ihre Veränderungsbereitschaft hat in den ersten Monaten der

Corona-Pandemie deutlich zugenommen. "Operative Anpassungen mussten in vielen

Fällen sofort passieren, um zunächst einmal den Fortbestand zu sichern.

Strategische und taktische Änderungen sind jetzt erforderlich, um die

Positionierung mittel- und langfristig zu festigen. Nachdem wir die erste Welle

hinter uns gelassen haben, ist es nun in der zweiten Welle entscheidend,

konsequent das Erlernte aus der Krise für das Geschäftsmodell, die Organisation

und die Wertschöpfung zu nutzen", sagt Philipp Ostermeier

(https://www.alvarezandmarsal.com/de/our-people/philipp-ostermeier) , Co-Head

Corporate Transformation Services bei A&M in Deutschland.



Entscheidende Maßnahmen für erfolgreiche Unternehmen sind vor allem die

Beschleunigung der Digitalisierung, Optimierung des Cashflows, flexible Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Wenn sich alles verändert, Lieferketten nicht mehr funktionieren, dieProduktion in Teilen stillsteht und etablierte Vertriebskanäle wegbrechen,werden diejenigen Unternehmen zu Verlierern, die nicht in der Lage sind, sichfundamental zu verändern", sagt Patrick Siebert(https://www.alvarezandmarsal.com/de/our-people/patrick-siebert) , Co-HeadCorporate Transformation Services bei A&M in Deutschland.Zwei Drittel der befragten Unternehmen geben an, die nötigen Anpassungengeschafft zu haben. Ihre Veränderungsbereitschaft hat in den ersten Monaten derCorona-Pandemie deutlich zugenommen. "Operative Anpassungen mussten in vielenFällen sofort passieren, um zunächst einmal den Fortbestand zu sichern.Strategische und taktische Änderungen sind jetzt erforderlich, um diePositionierung mittel- und langfristig zu festigen. Nachdem wir die erste Wellehinter uns gelassen haben, ist es nun in der zweiten Welle entscheidend,konsequent das Erlernte aus der Krise für das Geschäftsmodell, die Organisationund die Wertschöpfung zu nutzen", sagt Philipp Ostermeier(https://www.alvarezandmarsal.com/de/our-people/philipp-ostermeier) , Co-HeadCorporate Transformation Services bei A&M in Deutschland.Entscheidende Maßnahmen für erfolgreiche Unternehmen sind vor allem dieBeschleunigung der Digitalisierung, Optimierung des Cashflows, flexible