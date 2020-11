(neu: weitere Details)



BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Menschen in Deutschland beschworen, auch über Weihnachten und Silvester in den Kraftanstrengungen gegen das Coronavirus nicht nachzulassen. Gerade in dieser Zeit wünsche sie sich, "dass wir mehr denn je miteinander und füreinander einstehen", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Mit emotionalen Worten appellierte sie an die Bürger: "Wir haben es in der Hand. Wir sind nicht machtlos. Wir haben ganz ohne Zweifel noch einmal schwierige Monate vor uns." Jeder und Jede könne aber "aktiv dazu beitragen, dass wir diese Zeit gut durchstehen". Kritik an den jüngsten Bund-Länder-Entscheidungen kam in der Aussprache vor allem von AfD, FDP und Linken.

Die Kanzlerin stimmte die Menschen auf eine weitere Verlängerung der Maßnahmen bis Januar ein. "Angesichts des hohen Infektionsgeschehens gehen wir davon aus, dass die Beschränkungen bis Anfang Januar weiter gelten müssen, jedenfalls für die allermeisten Teile der Bundesrepublik Deutschland." Es gebe aber auch Anlass zur Hoffnung, sagte Merkel mit Blick auf die Fortschritte bei Impfstoffen. Diese würden das Problem zwar nicht sofort lösen, seien aber ein "Licht am Ende des Tunnels".