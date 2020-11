(aktualisiert)



WASHINGTON (dpa-AFX) - Die vollständige Begnadigung des früheren Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn könnte für den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump nur der Auftakt gewesen sein. Der abgewählte Republikaner ist noch bis 20. Januar mit allen Rechten Präsident - und es gibt unter seinen Verbündeten noch einige Verurteilte, die auf sein Einschreiten hoffen.

Dazu gehören zum Beispiel seine Berater aus dem Wahlkampf 2016, Rick Gates und George Papadopoulos, die wie Flynn auch in Zusammenhang mit den Russland-Ermittlungen verurteilt worden waren. Viele hofften nun vor dem Ende seiner Amtszeit auf "eine Welle von Begnadigungen", schrieb etwa die "New York Times". Seinem Vertrauten Roger Stone hatte Trump schon im Juli eine Gefängnisstrafe erlassen. Und über allem schwebt die Frage: Könnte sich der amtierende Präsident am Ende noch vorsorglich selbst für Verbrechen nach Bundesrecht begnadigen?