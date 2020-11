In einer soeben veröffentlichen Studie wurde ein klares Bild gezeichnet, wie die Aluminium verarbeitenden Unternehmen in Deutschland unter der Wirtschaftskrise in Folge der Pandemie leiden.

In einer soeben veröffentlichen Studie wurde ein klares Bild gezeichnet, wie die Aluminium verarbeitenden Unternehmen in Deutschland unter der Wirtschaftskrise in Folge der Pandemie leiden.

In einer soeben veröffentlichen Studie wurde ein klares Bild gezeichnet, wie die Aluminium verarbeitenden Unternehmen in Deutschland unter der Wirtschaftskrise in Folge der Pandemie leiden. Zielgruppe der Befragung waren Unternehmen, die sich im engeren und weiteren Sinne mit der Verarbeitung in Aluminiumbereich beschäftigen, sowohl aus den Bereichen Automobilindustrie, Bauindustrie, Verpackung, Elektrotechnik und Maschinenbau.