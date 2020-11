Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines überschrieben wir bereits mit „Aktie mit Top-Bildung?“.

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines überschrieben wir bereits mit „Aktie mit Top-Bildung?“. Mittlerweile „mutiert“ das Fragezeichen zu einem Ausrufezeichen, denn der Kursverlauf der letzten Handelstage hat das obere Trendwendeszenario weiter befeuert.

Rückblick. In der Kommentierung vom 21.11. hieß es unter anderem „[…]Zuletzt ging es für Agnico Eagle Mines unter die 75 US-Dollar. Die bis dato dominierende Handelsspanne wurde damit aufgelöst. Zudem hat sich ein veritables Verkaufssignal installiert, das auch sofort seine Wirkung entfaltete und die Aktie unter die 70 US-Dollar und damit in den Bereich ihrer 200-Tage-Linie führte. Nun gilt es! Um das Malheur zu korrigieren, bedarf es einer Kraftanstrengung und einer raschen Rückkehr über die Marke von 75 US-Dollar. Das, was jetzt unter allen Umständen aus charttechnischer Sicht vermieden werden muss, ist ein rascher Ausbau der Abwärtsbewegung unter den Bereich von 63 / 62 US-Dollar. Eine solche Bewegung würde das Szenario der Top-Bildung vorantreiben.“

Die Korrektur setzte sich in den letzten Tagen fort. Die aktuelle Goldpreisentwicklung belastet die Produzentenaktien unverändert. Im Chart von Agnico Eagle Mines hat sich der Bruch der wichtigen 70 US-Dollar manifestiert. Zudem wurde die 200-Tage-Linie zwischenzeitlich bärisch gekreuzt; ein weiterer Rückschlag.

Der in der letzten Kommentierung von uns thematisierte Unterstützungsbereich von 63 / 62 US-Dollar steht aktuell im Fokus. Sollte es auch darunter gehen, könnte sich die Aufwärtsbewegung auf 58,0 US-Dollar bis 54,0 US-Dollar ausdehnen. Es hilft nichts. Um sich aus der Umklammerung der Korrektur zu befreien, bedarf es eines nachhaltigen Vorstoßes auf der Oberseite. Um für Entlastung zu sorgen, muss die Aktie zurück über die 70 US-Dollar, noch besser zurück über die 75 US-Dollar.