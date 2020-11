Der Arca Oil Index legt aktuell einen schier unbändigen Aufwärtsdrang an den Tag.

Der Arca Oil Index legt aktuell einen schier unbändigen Aufwärtsdrang an den Tag. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung zum XOI hat sich einiges getan. Dabei ist diese erst ein paar Tage her.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 17.11. hieß es unter anderem „[…] Der Wochenauftakt mit dem satten Tagesplus im gestrigen Montagshandel könnte nun richtungsweisenden Charakter für den XOI haben. Wichtig ist, dass sich der Ausbruch in den nächsten Tagen manifestiert. Mit aktuell 736,7 Punkten (per 16.11.) hat sich der Index bereits deutlich vom Ausbruchsniveau entfernen können. Ein (verspäteter) Durchmarsch in Richtung 800 Punkten könnte weitere Entlastung bringen. Mit Blick auf die starken Kursgewinne sind Gewinnmitnahmen nicht ausgeschlossen. Hier gilt: Idealerweise bleiben diese nun auf 700 Punkten begrenzt. Sollte es hingegen unter die Zone 630 / 600 Punkte gehen, muss die Lage insgesamt noch einmal neu bewertet werden.“



In den letzten Handelstagen konnte der XOI das Tempo auf der Oberseite hoch halten. Mittlerweile gelang es ihm, das eminent wichtige Widerstandscluster um 800 Punkte zu überwinden. Um bereits jetzt eine Trendwende auszurufen, ist es aus unserer Sicht allerdings noch etwas zu früh; auch wenn der Index diesem Szenario immer mehr zu folgen scheint. Um die Bodenbildung / Trendwende entscheidend voranzubringen, muss der XOI über das markante Juni-Hoch bei 956 Punkten laufen. Der Ausbruch über die 800 Punkte und das bullische Kreuzen der 200-Tage-Linie könnten dem Index die notwendige Schubkraft geben; eine starke Ölpreisentwicklung vorausgesetzt.

Die Gefahr etwaiger Gewinnmitnahmen ist nicht zu unterschätzen. Aus charttechnischer Sicht gilt: Rücksetzer sollten sich unbedingt oberhalb von 700 Punkten abspielen; idealerweise oberhalb von 755 Punkte. Sollte es doch unter die 700 Punkte gehen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.