Britvic-Aktien stiegen trotz geringerer Nachfrage um 3%

Die Aktien von Britvic (BVIC.UK) stiegen um mehr als 3%, obwohl die Coronavirus-Pandemie die Nachfrage traf. Der Hersteller von Erfrischungsgetränken, dem Marken wie Teisseire, Tango, Fruit Shoot und J20 gehören, berichtete, dass der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) für die am 30. September endenden 12 Monate auf 165,8 Millionen GBP fiel, verglichen mit 214,1 Millionen GBP im Vorjahr. Der unverwässerte Gewinn je Aktie des Unternehmens, in dem die bereinigten Posten nicht enthalten sind, stieg jedoch um 16,3% im Jahresvergleich. Das Unternehmen gibt zur besseren Vergleichbarkeit mit früheren Perioden Bereinigungsposten in seinen Erträgen an. Die Einnahmen im Fiskaljahr 2020 fielen im Jahresvergleich um 8,6% auf 1,41 Milliarden GBP.

Britvic kündigte eine Schlussdividende pro Aktie in Höhe von 21,6 Pence an, was im Einklang mit seiner Politik der Beibehaltung einer 50%igen Ausschüttung seiner bereinigten Gewinne steht. Dem Unternehmen gelang es, seine bereinigte Nettoverschuldung im Steuerjahr um 45,8 Millionen GBP zu senken. Außerdem unterzeichnete Britvic eine neue Vereinbarung mit PepsiCo (PEP.US) über ein exklusives Franchise mit einer Laufzeit von 20 Jahren für die Produktion, den Vertrieb, das Marketing und den Verkauf der kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränkemarken des US-Riesen in Großbritannien.

Die Aktien von Britvic (BVIC.UK) prallten von der Aufwärtstrendlinie ab, die auch mit der 200-Stunden-Linie zusammenfällt. Sollte sich die gegenwärtige Stimmung durchsetzen, könnte der Aufwärtstrend auf den 8,71er-Bereich ausgedehnt werden. Andererseits könnte ein Durchbruch der oben erwähnten Trendlinie eine größere Abwärtsbewegung auslösen. Quelle: xStation 5



