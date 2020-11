Isabelle Chevelard wird zur neuen Vorstandsvorsitzenden der TARGOBANK AG ernannt und tritt die Nachfolge von Pascal Laugel an, der Chief Executive Officer des CIC Est wird (FOTO)

Düsseldorf (ots) - In seiner gestrigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der

TARGOBANK AG, Tochterunternehmen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Isabelle

Chevelard mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zur Vorstandsvorsitzenden ernannt. Sie

folgt auf Pascal Laugel, der an den Aufsichtsrat mit dem Wunsch herangetreten

war, seine Mandate in der TARGOBANK Gruppe niederzulegen, um zum 1. Januar 2021

die Position des Chief Executive Officer von CIC Est zu übernehmen .



In Übereinstimmung mit den europäischen Verfahren, insbesondere dem "Fit and

Proper"-Guide der EZB, ist die Nominierung von Isabelle Chevelard Gegenstand

eines Genehmigungsverfahrens, das über die deutsche Bankenaufsicht eingeleitet

wurde und im Gange ist.







genossenschaftliche Crédit Mutuel Alliance Fédérale in Deutschland seit mehr als

zehn Jahren verfolgt.



In ihrer neuen Aufgabe wird Isabelle Chevelard für die Weiterentwicklung eines

Vertriebsnetzes mit 337 Vertriebsstandorten in den 253 größten deutschen Städten

verantwortlich sein. Die TARGOBANK AG bietet ihren 3,9 Millionen Privat-,

Geschäfts und Firmenkunden Lösungen in den Bereichen Retailbanking,

Versicherung, Factoring und Leasing. Isabelle Chevelard wird auch für die

Koordination aller Aktivitäten der Crédit Mutuel Alliance Fédérale in

Deutschland zuständig sein.



Der Aufsichtsrat hob das Wirken von Pascal Laugel während seiner zwölfjährigen

Tätigkeit bei der TARGOBANK AG und die entscheidende Rolle hervor, die er

insbesondere bei der Integration der aus dem Verkauf der Citibank resultierenden

Aktivitäten in die Crédit Mutuel Alliance Fédérale sowie der Neuausrichtung der

Geschäftsstrategie der Bank gespielt hat. Pascal Laugel war Vorstandsmitglied

der TARGOBANK seit 2010 und hatte zum 1. Januar 2016 den Vorstandsvorsitz

übernommen.



"Während seiner Amtszeit sind richtungweisende Entscheidungen getroffen worden.

Die TARGOBANK AG hat sich zu einem diversifizierten Finanzdienstleister

entwickelt, der sich neben dem Konsumentenkredit auch die Automobilfinanzierung,

das Geschäftskundensegment und das Firmenkundengeschäft mit Leasing und

Factoring erschlossen hat. Pascal trug auch entscheidend zum Wachstum der

Kreditproduktion bei, die von 2015 bis 2019 um 84 Prozent stieg, zum großen Teil

dank des signifikanten Ausbaus der Internet- und Telefonkanäle, die heute fast

50 Prozent der Neuproduktion ausmachen", sagte René Dangel, Vorsitzender des

Aufsichtsrates der TARGOBANK AG.



Pascal Laugel wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Chief Executive Officer



