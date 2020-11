Tagesausblick für 27.11.: DAX in enger Range. Biotech- und Immoaktien gefragt!

An den Aktienmärkten blieb es heute ruhig. Mit dem US-Feiertag Thanksgiving fehlten die Impulse aus den USA. Auffällig stark waren nur Nebenwerteindizes wie der Scale 30 Index und Strategie- sowie Themenindizes wie der European Biotech Index und Deutsche Aufsteiger Index. Morgen findet an der Wall Street nur ein verkürzter Handel statt. Es könnte also auch morgen wieder ein vergleichsweise ruhiger Tag werden.

Am Anleihemarkt blieb es heute weiterhin ruhig und die Renditen stagnierten auf dem Niveau des Vortags. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Gold und Silber pendelten im Bereich von 1.800 beziehungsweise 23,30 US-Dollar. Palladium brach hingegen aus dem Seitwärtstrend der vergangenen Tage nach oben aus und verbesserte sich auf 2.400 US-Dollar. Der Ölpreis radierte derweil die gestrigen Gewinne wieder aus. Marktexperten rechnen im Vorfeld des nächste Woche anstehenden OPEC+-Treffens damit, dass die OPEC+Staaten erst Anfang Q2 2021 die Ölförderung wieder erhöhen.