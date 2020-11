Bei Schmitt stehen die Signale auf Wasserstoff / Unternehmensgruppe Schmitt steigt 2021 in die Wasserstoffproduktion ein (FOTO)

Weselberg (ots) - Bei den Ingenieuren der Schmitt-Gruppe herrscht seit einiger

Zeit verstärkte Aufbruchstimmung. Die erfahrenen Experten in Sachen Anlagenbau,

die teilweise schon über dreißig Jahre dem Unternehmen angehören, arbeiten mit

Hochdruck an Lösungen zur Produktion von Wasserstoff.



"Im Grunde gab die integrierte Stromerzeugung für unsere Brennereianlagen den

Ausschlag", berichtet Schmitt-CEO Reiner Schmitt. In der Tat bietet sich der aus

Abfallstoffen der Lebensmittelindustrie erzeugte Ökostrom für die

Wasserstoffproduktion regelrecht an. In diesem Zusammenhang steht auch der für

2021 geplante Börsengang der Schmitt-Gruppe.









"Von dem Strom, den unsere Brennereianlagen für die Herstellung von Bioethanol

aus Backabfällen und anderen zuckerhaltigen Reststoffen produzieren, brauchen

wir nur rund zehn Prozent für die Ethanolherstellung", erläutert Reiner Schmitt.

"Rund neunzig Prozent verkaufen wir über das öffentliche Stromnetz - bisher

jedenfalls."



Dass sich dieser Überschuss auch produktiver einsetzen lässt, belegt die neue

Wasserstoff-Strategie der Unternehmensgruppe. "Die Wasserstoff-Elektrolyse ist

ein äußerst energieintensiver Prozess", sagt der Firmenchef. "Was liegt näher,

als den selbst produzierten Ökostrom einzusetzen und auf diesem Weg echten

grünen Wasserstoff herzustellen?"



Ganz nebenbei ergibt sich so eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit des

Gesamtsystems Stromproduktion-Brennerei-Wasserstoffherstellung. "Den

überschüssigen Ökostrom in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen, ist

sicherlich eine interessante kommerzielle Perspektive", erklärt Reiner Schmitt.

"Allerdings stellt die Produktion von grünem Wasserstoff eine erheblich

lukrativere Verwendung für unseren Strom dar."



Entsprechend hat der CEO seinen Ingenieuren schon vor Monaten den Auftrag zur

Entwicklung und Umsetzung einer marktfähigen Industrielösung zur

Wasserstoffherstellung in den Schmitt-Brennereien gegeben. "Die Rückmeldungen

und ersten Tests sind sehr ermutigend, für das kommende Jahr rechnen wir hier

mit der Präsentation einer ausgereiften Lösung", berichtet Schmitt.



Ein weiterer synergetischer Effekt bei der Wasserstoffproduktion nach dem

Schmitt-Konzept ist die örtliche Nähe aller Produktionseinheiten. "Brennerei und

Wasserstoffanlage werden sich meist am selben Standort befinden, in der Regel in

derselben Gemeinde", sagt Reiner Schmitt. "Das vermeidet den kostspieligen und

ökologisch fragwürdigen Stromtransport quer durch die Republik."



