Hamburg (ots) - Deutschlands größte Wirtschaftsauskunftei, die Schufa, will in

Zukunft offenbar Verbraucherinnen und Verbraucher auch anhand ihrer Kontoauszüge

bewerten. Nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" (SZ) hat das

Unternehmen Anfang November im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem

Mobilfunkkonzern Telefónica/O2 erste Schritte unternommen, um an solche

sensiblen Daten zu gelangen. In den vergangenen Monaten hatten

Schufa-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter auf Branchenveranstaltungen immer

wieder über Pläne berichtet, die Daten von Kontoauszügen mit bei der Schufa

bereits vorhandenen Verbraucherdaten zusammenführen zu wollen. Dadurch sei die

Schufa in der Lage, umfassende Auswertungen im Hinblick auf die

Zahlungsfähigkeit und weitere Kriterien wie Risiken oder Vorlieben von

Verbraucherinnen und Verbrauchern durchzuführen.



Seit Einführung der Zweiten EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) ist es möglich,

dass sogenannte Kontoinformationsdienste Einblick auf Konten bekommen können.

Voraussetzung ist, dass der Kunde dem zustimmt. Die Schufa hatte Ende Dezember

2018 den von der Bankenaufsicht BaFin lizenzierten Münchner

Kontoinformationsdienst Finapi GmbH gekauft, der nach eigenen Angaben potenziell

Zugriff auf mehr als 50 Millionen deutsche Bankkonten hat.







hervor, dass die Finapi GmbH auch deshalb von der Schufa übernommen wurde, um an

Kontodaten von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu gelangen. Der Kontoeinblick

eröffne ein "umfangreiches Potenzial in Hinblick auf Bonitätsbewertung,

Affinitätsscores oder Ermittlung der Lebenssituation", heißt es in einer

vertraulichen Schufa-Präsentation vom Frühjahr 2019. In einer

Branchenveranstaltung im Sommer 2020 erklärte ein Mitarbeiter der neuen

Schufa-Tochterfirma, das Unternehmen könne in Kontoauszügen 65 Kategorien

erkennen, darunter Gehalt, Miete, staatliche Leistungen, Unterhaltszahlungen,

Arztbesuche sowie Urlaubsreisen. Zudem könne man "Risikofaktoren" wie

Glücksspiel, Zahlungen an Inkassoinstitute oder Rücklastschriften

identifizieren, die beispielsweise bei einem Kreditantrag wichtig sein könnten.



Erste Schritte, um an Kontoauszüge zu gelangen, hat die Schufa im Rahmen ihres

neuen Produkts "Schufa CheckNow" unternommen. Am 4. November 2020 begann eine

dreimonatige Testphase in Zusammenarbeit mit dem Mobilfunkanbieter

Telefónica/O2. Potenzielle Neukunden, die aufgrund ihrer schlechten Bonität

normalerweise keinen O2-Handyvertrag bekommen würden, können sich von der Schufa

auf ihr Konto schauen lassen. So kann die Auskunftei eine neue und womöglich Seite 2 ► Seite 1 von 2



