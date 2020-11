Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hildesheim (ots) - KSM Castings Group GmbH: Abschluss des Schutzschirmverfahrensvoraussichtlich bereits Ende Dezember- Gläubigerversammlung stimmt Insolvenzplan mit großer Mehrheit zu- 100 % Quote für die Gläubiger- Restrukturierungskonzept kann wie geplant umgesetzt werden- Erfolgreiche Begleitung durch die Rechtsanwälte Prof. Dr. Gerrit Hölzle undDr. Thorsten Bieg von der Kanzlei GÖRG als CROs und Rechtsanwalt Dr. RainerEckert als SachwalterDas Schutzschirmverfahren der KSM Castings Group GmbH, eines der führendenAutomobilzulieferer für Leichtbau-Gusskomponenten aus Aluminium und Magnesiumfür Fahrwerk, Getriebe und Motoren, kann voraussichtlich bereits Ende Dezembernach nur sechs Monaten erfolgreich abgeschlossen werden. Heute stimmte dieGläubigersammlung dem Insolvenzplan mit großer Mehrheit zu. Damit kann dasRestrukturierungskonzept wie geplant umgesetzt werden, das nebenKostensenkungsmaßnahmen auch umfangreiche Investitionen zur Sicherung derWettbewerbsfähigkeit des Unternehmens vorsieht. Am 19. November konnte sich KSMmit der IG-Metall bereits auf einen Sanierungstarifvertrag einigen, der imGegenzug zu einem Gehaltsverzicht der Mitarbeiter unter anderemStandortgarantien und Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für die nächstenfünf Jahre vorsieht. Die Gläubiger erhalten nach dem Insolvenzplan eineInsolvenzquote von 100 %.Auf der heutigen Gläubigerversammlung wurde der Insolvenzplan von allenGläubigergruppen, darunter auch von den Arbeitnehmervertretern, mit sehr großerMehrheit angenommen. Die Kostensenkungsmaßnahmen sehen unter anderem einenStellenabbau von 328 Stellen in den nächsten Monaten und einen temporärenGehaltsverzicht der Beschäftigten vor. Gleichzeitig wird das UnternehmenProduktionsprozesse anpassen und in zukunftsweisende Technologien beispielsweiseim Bereich eMobility investieren.Überzeugendes Restrukturierungskonzept"KSM hat in Zusammenarbeit mit Ernst & Young ein überzeugendesRestrukturierungskonzept vorlegt, das Grundlage für den Insolvenzplan und dasfortwährende Vertrauen von Kunden und Lieferanten ist. Das hat die heutigeZustimmung der Gläubigerversammlung noch einmal unterstrichen. Die Zahlung einerInsolvenzquote in Höhe von 100 % ist ein Erfolg, den wir vor allem demEngagement des Gesellschafters zu verdanken haben", erläutert Prof. Dr. GerritHölzle, Rechtanwalt bei der Kanzlei GÖRG und aktuell im Interimsmanagementzusammen mit seinem Kollegen Dr. Thorsten Bieg Chief Restructuring Officer beiKSM. "Auch wenn der Weg bis dahin sicher für alle Beteiligten nicht ganz einfachwar, geht das Unternehmen jetzt gestärkt aus einer wirtschaftlich schwierigen