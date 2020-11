BERLIN (dpa-AFX) - Knapp drei Viertel der Deutschen wollen laut einer Umfrage wegen der Corona-Pandemie Familienkontakte über die Weihnachtstage reduzieren. 73 Prozent der Befragten gaben im ARD-"Deutschlandtrend" an, Kontakte zu ihrer Familie oder Besuche einschränken zu wollen, wobei zwischen weniger stark, stark oder sehr stark unterschieden wurde. Knapp ein Viertel (23 Prozent) plant demnach keine Einschränkung. Während in Westdeutschland fast 78 Prozent eine Beschränkung der Kontakte planen, sind es demnach in Ostdeutschland 58 Prozent.

Am Mittwoch hatten die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Verlängerung und Verschärfung der Kontaktbeschränkungen beschlossen. Ab dem 23. Dezember und höchstens bis zum 1. Januar soll es aber Lockerungen geben. Politiker und Ärzte appellierten an die Menschen, damit verantwortungsbewusst umzugehen. Die Befragung der mehr als 1000 Wahlberechtigten fand von Dienstag bis Mittwoch und damit vor der politischen Einigung statt./chh/DP/nas