Freiburg. (ots) - Lobeshymnen auf die Einzelhändler in der Stadt gibt es derzeitzuhauf. Bundeswirtschaftsminister Altmaier spricht sogar von einer patriotischenAufgabe, die kleinen Läden in den Zentren am Leben zu erhalten. Zudem plädiertder Politiker für mehr verkaufsoffene Sonntage (...). Nützen tut dies nichts.Kaum jemand wird deshalb weniger bei Amazon bestellen. (...) Retten kann sichder Einzelhandel nur selbst. Indem er die Möglichkeiten des Onlinehandels miteigenen Shops stärker ausschöpft und seinen Vorteil, die Kundennähe, bessernutzt. Wer gut berät, dem Käufer hilft, kann den Onlineriesen trotzen. Der Staatsollte wiederum dafür sorgen, dass für alle gleiche Regeln gelten. Es darf nichtsein, dass globale Konzerne wie Amazon ihren angemessenen Beitrag zumGemeinwesen in Form von Steuern schuldig bleiben. Daran sollte Altmaierarbeiten. http://www.mehr.bz/khs332p

