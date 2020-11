Peking (ots/PRNewswire) - Red Xifeng, ein hochwertiges Produkt der chinesischen

Brennerei Xifeng Liquor, trat am Mittwoch auf dem NEXT Summit (Sky 2020)

erstmals als Hauptveranstaltungspartner auf.



Der NEXT Summit (Sky 2020), der von der NEXT Federation und dem China Economic

Information Service (CEIS) der Nachrichtenagentur Xinhua gemeinsam ausgerichtet

wurde, fand unter dem Motto "Sharing Advantaged Resource" statt, einem Ansatz,

den die Teilnehmer als höchst wichtig für die heutige Welt erachten, die "so

tiefgreifende Veränderungen wie seit einem Jahrhundert nicht mehr" durchmacht.







stärken, die Liberalisierung von Handel und Investitionen zu fördern und eine

Win-Win-Situation zu ermöglichen", so Zhang Zheng, Vorsitzender der Xifeng Group

in seiner Keynote-Rede im Rahmen der Veranstaltung.



Als Pionier und Vertreter von Spirituosen der Feng-Tradition verfügt Xifeng

Liquor über ein 3.000 Jahre altes technologisches Erbe und ist eine der vier

traditionsreichen chinesischen Spirituosenmarken, die sich im In- und Ausland

großer Beliebtheit erfreuen.



2019 wurde eine neue Produktlinie des "Red Xifeng" für das obere Marktsegment

eingeführt. Der Umsatz von Xifeng Liquor stieg 2019 gegenüber dem Vorjahr um

20,3 Prozent auf über 6 Milliarden Yuan, und der Konzern erwartet in den

nächsten drei Jahren einen Anstieg des Umsatzes auf zehn Milliarden Yuan.



"Chinesischer Alkohol ist ein wichtiger Träger des chinesischen Kulturerbes und

der Innovation, und viele chinesische Spirituosenunternehmen schließen sich uns

nicht nur zur Markenbildung und zur Markterkundung an, sondern auch, um der Welt

die Spirituosenkultur und die chinesische Kultur allgemein näherzubringen",

erklärte Zhang. Er merkte an, dass Xifeng Liquor dank großer Plattformen wie den

NEXT Summit die Möglichkeit hat, den berühmten chinesischen Alkohol weltweit

bekannt zu machen und der chinesischen Marke einen besonderen Platz auf der

Weltbühne einzuräumen.



Der diesjährige NEXT Summit (Sky 2020) fand sowohl online als auch offline

statt, würdigte die Solidarität, den Mut und den Beitrag der Menschen im Kampf

gegen die COVID-19-Pandemie und hatte das Ziel, weltweite Innovation,

Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit zu fördern.



Die vorherigen Veranstaltungsorte des NEXT Summit waren Auckland 2017, Hangzhou

2018 und Dubai 2019.



Zum Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/317867.html



Video - https://mma.prnewswire.com/media/1343119/XINHUA_SILK_ROAD.mp4



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1343120/XINHUA_SILK_ROAD.jpg



Pressekontakt:



Gao Jingyan

+86-13552905167



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/4775428

OTS: Xinhua Silk Road Information Service





"Wir sollten rentable Ressourcen teilen, um die internationale Zusammenarbeit zustärken, die Liberalisierung von Handel und Investitionen zu fördern und eineWin-Win-Situation zu ermöglichen", so Zhang Zheng, Vorsitzender der Xifeng Groupin seiner Keynote-Rede im Rahmen der Veranstaltung.Als Pionier und Vertreter von Spirituosen der Feng-Tradition verfügt XifengLiquor über ein 3.000 Jahre altes technologisches Erbe und ist eine der viertraditionsreichen chinesischen Spirituosenmarken, die sich im In- und Auslandgroßer Beliebtheit erfreuen.2019 wurde eine neue Produktlinie des "Red Xifeng" für das obere Marktsegmenteingeführt. Der Umsatz von Xifeng Liquor stieg 2019 gegenüber dem Vorjahr um20,3 Prozent auf über 6 Milliarden Yuan, und der Konzern erwartet in dennächsten drei Jahren einen Anstieg des Umsatzes auf zehn Milliarden Yuan."Chinesischer Alkohol ist ein wichtiger Träger des chinesischen Kulturerbes undder Innovation, und viele chinesische Spirituosenunternehmen schließen sich unsnicht nur zur Markenbildung und zur Markterkundung an, sondern auch, um der Weltdie Spirituosenkultur und die chinesische Kultur allgemein näherzubringen",erklärte Zhang. Er merkte an, dass Xifeng Liquor dank großer Plattformen wie denNEXT Summit die Möglichkeit hat, den berühmten chinesischen Alkohol weltweitbekannt zu machen und der chinesischen Marke einen besonderen Platz auf derWeltbühne einzuräumen.Der diesjährige NEXT Summit (Sky 2020) fand sowohl online als auch offlinestatt, würdigte die Solidarität, den Mut und den Beitrag der Menschen im Kampfgegen die COVID-19-Pandemie und hatte das Ziel, weltweite Innovation,Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit zu fördern.Die vorherigen Veranstaltungsorte des NEXT Summit waren Auckland 2017, Hangzhou2018 und Dubai 2019.Zum Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/317867.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1343119/XINHUA_SILK_ROAD.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1343120/XINHUA_SILK_ROAD.jpgPressekontakt:Gao Jingyan+86-13552905167Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/4775428OTS: Xinhua Silk Road Information Service