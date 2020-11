Aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen gilt in dem Landkreis seit Mittwoch ein harter Lockdown. Die rund 63 000 Einwohner in der Region dürfen bis zum 13. Dezember ihre Wohnungen nicht mehr ohne triftigen Grund verlassen, Schulen und Kindergärten wurden geschlossen.

Landrat Thomas Müller (CDU) hatte schon länger gefordert, die Schulen und Kitas zu schließen. Insgesamt sei die Lage so, dass sich kaum mehr klare Infektionsherde ausmachen ließen, hatte er am Montag gesagt. "Das geht querbeet durch alle Altersschichten", sagte der Landrat.

Am Mittwoch hatten sich in Hildburghausen rund 400 Menschen auf dem Marktplatz versammelt und gegen die strengen Infektionsschutzmaßnahmen in ihrer Region demonstriert. Laut Polizei hielten sich trotz der kritischen Pandemie-Lage viele Demonstranten nicht an die Infektionsschutzauflagen./sck/DP/zb