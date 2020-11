Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Heil will Sozialschutz in digitalen Plattformen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Billiglöhnen in den boomenden digitalen Plattformen einen Riegel vorschieben. "Ich werde nicht zulassen, dass Digitalisierung in der Plattformökonomie mit Ausbeutung verwechselt wird", sagte Heil der …