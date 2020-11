Pressestimme 'Die Welt' zu Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 27.11.2020, 05:35 | 66 | 0 | 0 27.11.2020, 05:35 | BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise: "Die Pandemie ist nicht nur eine Zumutung, sie ist auch eine Ära der Widersprüche, die sich nicht auflösen lassen und deshalb bewusst in Kauf zu nehmen sind. Bund und Länder haben in dieser Phase der Inkonsequenz und Widersinnigkeit genau das Richtige getan: Sie haben einen Mittelweg eingeschlagen. Weder sind sie rabiat wie die Österreicher vorgegangen, die ihr gesamtes öffentliches Leben lahmlegten, noch haben sie gespielt. Ihr Ziel war und ist die Verhältnismäßigkeit. Um sie mehr oder weniger gut zu erreichen, nimmt die Bundesregierung Milliarden von Euro in die Hand, die die Existenzängste der Menschen verringern sollen - im November rund 15, im Dezember 20 Milliarden. Eine gewaltige Lawine der Verschuldung rollt auf uns zu. Dennoch war es richtig, sie auszulösen."/ra/DP/he



