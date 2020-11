DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bund-Länder-Beschlüssen:

"Das ist kein großer Wurf, sondern nur unwesentlich mehr als eine Fortschreibung der bereits Ende Oktober beschlossenen Maßnahmen. "Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung", resümierte die Kanzlerin am Ende der Beratungen und deutete zugleich an, eine Verlängerung der Maßnahmen bis in den Januar hinein sei wahrscheinlich. Eine grundsätzliche Festlegung ist das nicht. Die Kanzlerin handelt im Wesentlichen so, wie sie es in solch heiklen Lagen immer macht und auch sagt: Sie fährt auf Sicht. Und das Tragische: Niemand weiß sicher zu sagen, wie lange dieser lähmende und deprimierende Schwebezustand noch andauern wird."/ra/DP/nas