DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen ist die Krise beim Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp Thema im nordrhein-westfälischen Landtag. Das Parlament will am Freitag (10.00 Uhr) in einer aktuellen Stunde darüber debattieren, wie das Land dem angeschlagenen Unternehmen helfen kann. Thyssenkrupp hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass der Stellenabbau deutlich größer ausfallen soll als bisher geplant.

Statt 5000 sollen in den nächsten drei Jahren 11 000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Der Stellenabbau wird vor allem die deutschen Standorte treffen, wo 7000 Jobs zur Disposition stehen oder bereits gestrichen wurden. Etwa jede zweite davon befindet sich nach Unternehmensangaben in Nordrhein-Westfalen. Betriebsbedingte Kündigungen, die bei Thyssenkrupp in Deutschland bisher vermieden wurden, sind nicht mehr ausgeschlossen. Für die Stahlsparte gilt allerdings eine Jobgarantie bis 2026.