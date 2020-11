Maritime Resources: Jetzt zum Live-Webinar mit CEO Garett Macdonald anmelden!

Maritime Resources will die nächste Goldmine in Neufundland bauen. Am kommenden Mittwoch wird CEO Garett Macdonald das Unternehmen im Rahmen eines Live-Webinars präsentieren. Hier geht's zur Anmeldung.

Die Aktie von Maritime Resources (0,14 CAD; CA57035U1021) ist bisher den wenigsten Anlegern bekannt. Die Kanadier haben in aller Stille die ehemalige Hammerdown-Mine, die von 2000 bis 2004 von Richmont Mines betrieben wurde, weiterentwickelt und streben die Wiederaufnahme der Goldproduktion an. Ihnen kommt dabei die in Teilen bereits vorhandene Infrastruktur in einer gut erschlossenen Mining-Region entgegen. Maritime plant mit einer Produktion von durchschnittlich 70.000 Unzen p.a. in den ersten fünf Jahren. Das Unternehmen ist dank einer Kapitalerhöhung im August gut finanziert und schuldenfrei. Am kommenden Mittwoch um 16 Uhr wird CEO Garett Macdonald sein Unternehmen im Rahmen eines Live-Webinars samt Fragerunde präsentieren. Deutsche Anleger können sich kostenlos für die Veranstaltung anmelden.

Live-Webinar mit Maritime Resources

Mittwoch, 2. Dezember | 16 Uhr (MEZ)

Highlights Maritime Resources

– Wiederinbetriebnahme der Hammerdown-Mine (ehemals Richmont Mines, 2000-04, mit einem cut-off grade von 8,2 g/t)

– Top-Jurisdiktion Neufundland mit hervorragender Mining-Infrastruktur (Verarbeitungsanlage) und politischer Unterstützung

– NI 43-101 konforme Ressource (M&I) mit 521.000 Unzen Gold (5,64 g/t) plus 466.000 Unzen Gold (4,49 g/t) in der Kategorie inferred)

– Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA, 2020): NPV 204 Mio. $ | 81% IRR nach Steuern | Produktion von 70.000 Unzen p.a. (Durchschnitt erste 5 Jahre)

– Explorations-Upside auf Liegenschaft und in nächster Nachbarschaft

– 7,6 Mio. $ Working Capital, schuldenfrei

– Top-Anteilseigner: DGMP, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, 1832 Asset Management, EDE Asset Management

– Letzte KE bei 0,15 CAD (Volumen: 8,7 Mio. $, August 2020)



Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,14 CAD

Börsenwert: 44,8 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl voll verwässert: 319.964.338 Mio.

Ausstehende Aktien: 246,5 Mio. | Optionen: 22,5 Mio. | Warrants: 51 Mio. (16,5 Mio. zu 0,15 C$ & 2,2 Mio. zu 0,11 C$ bis Nov 2020; 32,3 Mio. zu 0,15 C$ bis April 2021)

Working Capital: 7,6 Mio. CAD | schuldenfrei