FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax am Freitag kaum verändert starten. Eine knappe Stunde vor Beginn des Xetra-Handels signalisiert der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von rund 0,1 Prozent auf 13 300 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,2 Prozent an. Für den EuroStoxx 50 zeichnet sich am Freitagmorgen ein Anstieg von ebenfalls rund 0,1 Prozent ab.

In den USA blieben die Börsen tags zuvor wegen des "Thanksgiving"-Feiertages geschlossen. Am Nachmittag steht nun eine verkürzte Handelssitzung an.